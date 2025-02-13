Döviz mevduatı 4,26 milyar dolar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 164 milyar 472,1 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 7 Şubat ile sona eren haftada 168 milyar 755,29 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 1 milyar 970,39 milyon dolar artarak 105 milyar 965,39 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 2 milyar 289,58 milyon dolar artışla 6 2milyar 790,47 milyon dolara yükseldi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 3 milyar milyon 174 dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 981 milyon dolar yükselirken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 2 milyar 193 milyon dolar artış gösterdi.