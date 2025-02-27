Döviz mevduatı 4,3 milyar dolar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 170 milyar 353,5 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 21 Şubat ile sona eren haftada 174 milyar 668,55 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 1 milyar 631,5 milyon dolar artarak 108 milyar 519,74 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 2 milyar 683,57 milyon dolar aartarak 66 milyar 148,82 milyon dolara yükseldi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 3 milyar 704,33 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 1 milyar 42,5 milyon dolar yükselirken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 2 milyar 661,83 milyon dolar artış gösterdi.