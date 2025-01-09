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Döviz mevduatı 68,4 milyon dolar azaldı

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 68,40 milyon dolar düşüş gösterdi.

Haber Merkezi
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Döviz mevduatı 68,4 milyon dolar azaldı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 163 milyar 278,70 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 3 Ocak ile sona eren haftada 168 milyar 210,30 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 268,90 milyon dolar artarak 102 milyar 747,80 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 337,30 milyon dolar azalarak 60 milyar 462,50 milyon dolara indi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 144 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 179 milyon dolar artarken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 35 milyon dolar düşüş gösterdi.

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