Döviz mevduatı 727 milyon dolar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 170 milyar 816,1 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 28 Temmuz ile sona eren haftada 171 milyar 543,4 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 976,8 milyon dolar artarak 104 milyar 543,8 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatı 129,7 milyon dolar azalarak 66 milyar 999,5 milyon dolar oldu.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 1 milyar 417 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 1 milyar 287 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatları 130 milyon dolar artış gösterdi.