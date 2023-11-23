Döviz mevduatı 880 milyon dolar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 175 milyar 814,9 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 17 Kasım ile sona eren haftada 176 milyar 694,90 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 559 milyon dolar artarak 101 milyar 809,80 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 321,10 milyon dolar artarak 74 milyar 885,20 milyon dolara yükseldi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 685 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 424 milyon dolar azalırken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 280 milyon dolar düşüş gösterdi.