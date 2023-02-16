Döviz mevduatı düşüşünde ivme kaybı

Türkiye'nin deprem felaketi yaşadığı geçen hafta Merkez Bankası verilerine göre yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış şekilde 251 milyon dolar geriledi. Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 20 Ocak haftasından bu yana geriliyor.

20 Ocak haftasında 616 milyon dolar, 27 Ocak haftasında 2 milyar 85 milyon dolar, 3 Şubat haftasında ise 1 milyar 46 milyon dolar gerileme yaşandı. Ancak döviz mevduatındaki bu düşüş trendi deprem felaketinin yaşandığı hafta hız kesti.

Gerçek kişilerin döviz mevduatındaki azalma 447 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 196 milyon dolar yükseldi. Bankacılık kaynakları geçen hafta bankalara döviz ve altın satışında belli seviyelerin altına düşmemelerinin belirtildiğini kaydetti.

Bir bankacılık kaynağı dolar/TL'de bireysel müşteriye satışta 19.08 liranın altına inilmemesi yönünde tavsiyeler geldiğini söyledi. Merkez Bankası’nın da bugün bankalara gönderdiği yazı ile dolar forward işlemlerinde faizi yüzde 30’dan yüzde 40’a çıkarılması istendiği belirtildi.