Döviz mevduatı etkisi: Para arzında büyüme hız kesmedi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) tarafından yayımlanan Parasal Gelişmeler Raporu’na göre, geniş para arzı M3, Aralık 2025’te yıllık yüzde 39 olan büyümenin ardından Ocak 2026’da yıllık yüzde 39,9 arttı. En dar para tanımı olan M1’in yıllık büyüme oranı ise Aralık 2025’te yüzde 59,2 iken Ocak 2026’da yüzde 68,7 oldu.

Parasal sektör tarafından verilen kredilerin yıllık artış hızı, hanehalkı için Aralık 2025’te yüzde 48,2 iken Ocak 2026’da yüzde 48,1 olarak gerçekleşti. Finansal olmayan kuruluşlara verilen krediler de Aralık 2025’te yıllık yüzde 41,6 artarken, Ocak 2026’da yüzde 41,5 arttı.

En yüksek katkı vadeli mevduatlardan geldi

Geniş para arzı bileşenlerinin yıllık büyümeye katkısı incelendiğinde, en yüksek katkıyı vadeli mevduatlar sağladı. Ocak 2026’da M3’te görülen yıllık yüzde 39,9’luk artışta vadeli mevduatlar yüzde 20,8, vadesiz mevduatlar yüzde 14 katkı verdi. Aylık yüzde 3,6’lık büyümede ise yüzde 3,2 ile vadesiz yabancı para mevduatlardaki artış öne çıktı. Repo işlemlerinden sağlanan fonlar da aylık büyümeye yüzde 1,3 katkı yaptı.

M3, Ocak 2026’da bir önceki aya göre 981 milyar TL arttı. Bu artışın 873 milyar TL’lik kısmı vadesiz yabancı para mevduatlardan geldi.

M3’teki yıllık büyümenin karşılık kalemlerine yansıması; yüzde 33,7 ile özel sektörden alacaklardaki artıştan, yüzde 4 ile genel yönetimden alacaklardan, yüzde 1,6 ile banka dışı finansal kuruluşlardan alacaklardan ve yüzde 4,7 ile net dış varlıklardaki artıştan kaynaklandı. Diğer kalemler (net) ise büyümeye yüzde 4,1 oranında azalış yönünde katkı verdi.

M3’teki aylık büyümenin karşılık kalemlerine yansıması; yüzde 3,1’i özel sektörden alacaklardaki artıştan, yüzde 0,4’ü genel yönetimden alacaklardan, yüzde 0,1’i banka dışı finansal kuruluşlardan alacaklardan ve yüzde 0,4’ü net dış varlıklardaki artıştan oluştu. Diğer kalemler (net) aylık büyümeye yüzde 0,4 oranında azalış yönünde etki yaptı.

Para arzı

M1 para arzı (dar para arzı) piyasada dolaşımdaki banknotlar ve madeni paralarla bankalarda bulunan vadesiz mevduatın toplamıdır.

M3 para arzı ise (geniş para arzı) M1’e vadeli mevduatların ve repo ve para piyasası fonlarıyla ihraç edilen menkul kıymetlerin eklenmesiyle bulunan para arzıdır.