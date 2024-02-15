Döviz mevduatı iki haftadır geriliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 176 milyar 290,30 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 9 Şubat ile sona eren haftada 175 milyar 747 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 1 milyar 7,10 milyon dolar azalarak 102 milyar 849,40 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 463,90 milyon dolar artarak 72 milyar 897,70 milyon dolara yükseldi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 31 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 584 milyon dolar azalırken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 614 milyon dolar artış gösterdi.