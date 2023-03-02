Döviz mevduatında 1.5 ayda 10.2 milyar dolar azalma

İSTANBUL / EKONOMİ

Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerine göre yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 20 Ocak haftasından yani 6 haftadır sürekli geriliyor. 20 Ocak haftasında 616 milyon dolar, 27 Ocak haftasında 2 milyar 85 milyon dolar, 3 Şubat haftasında ise 1 milyar 46 milyon dolar, 10 Şubat itibariyle biten haftada 251 milyon dolar, 17 Şubat haftasında ise 2 milyar 16 milyon dolarlık azalma gerçekleşti. 24 Şubat haftasında ise 4 milyar 157 milyon dolarlık parite etkisinden arındırılmış düşüş oldu. Böylece 6 haftada yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 10 milyar 171 milyon dolar azaldı.

Yurtiçi yerleşik gerçek kişilerin döviz mevduatı geçen hafta parite etkisinden arındırılmış olarak 1 milyar 886 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış şekilde 2 milyar 271 milyon dolar azaldı. Tüzel kişilerin Euro cinsi döviz mevduatında parite etkisinden arındırılmış olarak 1 milyar 830 milyon dolarlık çözülme dikkat çekti. Parite etkisinden arındırılmamış şekilde 13 Ocak haftasında 198 milyar 62 milyon dolar olan yurtiçi yerleşiklerin toplam döviz mevduatı 24 Şubat ile biten hafta itibariyle 185 milyar 838 milyon dolara gerilemiş oldu.