Döviz mevduatında düşüş hız kesti

İSTANBUL / EKONOMİ

Merkez Bankası’nın haftalık para ve banka verileri ise 20 Ocak haftasından bu yana gerileyen döviz mevduat hesaplarındaki düşüşün ivme kaybettiğini ortaya koydu. Verilere göre 3 Mart haftasında yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 112 milyon dolar azaldı. Oysa 20 Ocak’tan bu yana 10.2 milyar dolarlık bir düşüş yakalanmıştı. Verilere göre 20 Ocak haftasında 616 milyon dolar, 27 Ocak haftasında 2 milyar 85 milyon dolar, 3 Şubat haftasında ise 1 milyar 46 milyon dolar, 10 Şubat itibariyle biten haftada 251 milyon dolar, 17 Şubat haftasında ise 2 milyar 16 milyon dolarlık azalma gerçekleşti. 24 Şubat haftasında ise 4 milyar 157 milyon dolarlık parite etkisinden arındırılmış düşüş olmuştu. 3 Mart haftasında gerileme 112 milyon dolara kadar indi.

Yurtiçi yerleşik gerçek kişilerin döviz mevduatı geçen hafta parite etkisinden arındırılmış olarak sadece 6 milyon dolar artarken, tüzel kişilerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış şekilde 118 milyon dolar azaldı. Tüzel kişilerin dolar cinsi döviz mevduatı artarken gerçek kişilerin dolar cinsi döviz mevduatı geriledi. Gerçek kişilerin dolar cinsi döviz mevduatı 215 milyon dolar azalırken, Euro cinsi döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 85 milyon dolar arttı. Tüzel kişilerin dolar cinsi döviz mevduatı 533 milyon dolar artarken Euro cinsi döviz mevduatının parite etkisinden arındırılmış olarak 645 milyon dolar azaldığı görüldü.