Döviz mevduatındaki artış eğilimi sürüyor

Merkez Bankası’nın ve ekonomi yönetiminin kur korumalı mevduattan çıkış stratejisi devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verileri kur korumalı mevduatın geçen hafta 40.5 milyar lira düşüşle 1.62 trilyon liraya indiğini ortaya koydu. Ancak KKM’deki çözülmenin bir kısmı döviz mevduatlarına kayıyor. Merkez Bankası haftalık verilerine göre döviz mevduatları geçen hafta 2 milyar 19 milyon dolar arttı. Ağustos ayı boyunca üç haftada artış ise 4 milyar 863 milyar dolarla 5 milyar dolara yaklaştı.

Tüzel kişilerde artış daha belirgin

Kur korumalı mevduat geçen hafta yavaşlasa da ağustos ayı boyunca oldukça sert geriledi. 9, 16 ve 23 Ağustos ile biten haftalarda döviz mevduat hesapları 5 milyar dolara yakın artarken KKM hesapları ise 145 milyar lira azaldı. Geçen hafta ise BDDK verilerine göre KKM yüzde 2,4 ve 40 milyar 511 milyon liralık azalışla 1 trilyon 619 milyar 233 milyon liraya düştü. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 9,25’ine geriledi. Merkez Bankası haftalık verilerine göre gerçek kişilerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak geçen hafta 547 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatı ise 1 milyar 471 milyon dolar arttı.

Merkez Bankası aylık verilerine göre ise kur korumalı Türk lirası mevduat/katılma hesapları toplam stok bakiyeleri temmuz ayı sonunda 7.90 milyar TL’ya geriledi. Haziranda 25.1 milyar lira seviyesindeydi. Verilere göre kur korumalı döviz/altın dönüşümlü mevduat/ katılma hesapları gerçek kişiler stok bakiyeleri hazirandaki 45.7 milyar dolardan temmuzda 41.30 milyar dolara, tüzel kişiler stok bakiyeleri de 18.3 milyar dolardan temmuz sonunda 15.90 milyar dolara indi. Kur korumalı döviz/altın dönüşümlü mevduat/katılma hesapları toplam stok bakiyeleri ise haziran sonundaki 63.8 milyar dolardan temmuz sonunda 57.20 milyar dolara geriledi.

Temmuzda net kar yıllık yüzde 15,1 azaldı

Öte yandan Bankacılık sektörünün net karında temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre düşüş yaşandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun verilerine göre sektörün net karı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,1 azaldı ve 34 milyar 689 milyon liraya indi.

BDDK’nın açıkladığı aylık bankacılık sektörü verilerine göre net kâr yılın ilk 7 ayında 348 milyar 717 milyon TL’ye ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde net kar 293.4 milyar TL seviyesinde bulunuyordu. İlk 7 ayda net kar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,8 artış gösterdi.

Verilere göre temmuz döneminde Türk bankacılık sektörünün, aktif büyüklüğü 28 trilyon 550 milyar 878 milyon TL olarak gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2023 yılsonuna göre 4 trilyon 999 milyar 991 milyon TL arttı. Temmuz 2024 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 14 trilyon 134 milyar 1 milyon TL, menkul değerler 4 trilyon 690 milyar 572 milyon TL oldu. 2023 yılsonuna göre sektörün; toplam aktifi yüzde 21,2, krediler toplamı yüzde 21,0, menkul değerler toplamı yüzde 18,2 oranında yükseldi.

Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 1,68 oldu. Bu oran geçen yılın 7. ayında yüzde 1,60 düzeyindeydi. Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2023 yılsonuna göre yüzde 14,1 artışla 16 trilyon 941 milyar 733 milyon TL oldu. 2023 yılsonuna göre özkaynak toplamı yüzde 16,9 artışla 2 trilyon 516 milyar 789 milyon TL olurken, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 17,02 seviyesinde açıklandı.

Öte yandan BDDK haftalık verilerine göre bankacılık sektörünün kredi hacmi, 23 Ağustos haftasında 201 milyar 157 milyon lira artarak 14 trilyon 490 milyar 731 milyon liraya çıktı. Sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil, geçen hafta 208 milyar 819 milyon lira artarak 17 trilyon 503 milyar 663 milyon liraya yükseldi.

Yabancıdan tahvilde sert satış

Yabancı yatırımcılar dört haftanın ardından hissede küçük bir alım yaptı, tahvilde ise güçlü bir satış gerçekleştirdi. Merkez Bankası verilerine göre, yabancılar; dört haftada 920 milyon dolarlık hisse çıkışının ardından 23 Ağustos haftasında 66 milyon dolarlık alım yaptı. Aynı hafta DİBS net satımları 1 milyar 26 milyon dolar oldu. Yabancının şirket borçlanma senetleri satımları net 21,3 milyon dolar seviyesinde oldu. Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 34 milyar 846,5 milyon dolar olarak gerçekleşti. DİBS (Kesin Alım) stokları 13 milyar 153,3 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 614,1 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 4 milyar 106,4 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası rezervlerinde gerileme

Merkez Bankası’nın rezervlerinde geçen hafta gerileme yaşandı. Merkez Bankası verilerine göre, 23 Ağustos haftasında brüt rezervler 150,4 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta rezervler 152,9 milyar dolar düzeyindeydi. TCMB’nin net rezervleri de 47.8 milyar dolardan 43.7 milyar dolara geriledi. Swap hariç net rezervlerde de belirgin bir gerileme kaydedildi. 23 Ağustos haftasında swap hariç net rezervler 4,3 milyar dolar gerilemeyle 21.4 milyar dolar olarak hesaplandı.