Döviz mevduatlarında 2,26 milyar dolar artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 173 milyar 162,6 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 20 Ekim ile sona eren haftada 175 milyar 427,30 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 1 milyar 66,80 milyon dolar artarak 102 milyar 475,50 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 1 milyar 197,50 milyon dolar artarak 72 milyar 951,90 milyon dolara yükseldi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 456 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 451 milyon dolar azalırken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 907 milyon dolar artış gösterdi.