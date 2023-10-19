Döviz mevduatlarında 717 milyon dolar artış

İSTANBUL / EKONOMİ

KKM hesaplarında çözülme hızlanırken yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduat hesaplarında yükseliş geçen hafta devam etti. Merkez Bankası haftalık verilerine göre, yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 1 miyar 530 milyon dolar parite etkisinden arındırılmış olarak ise 717 milyon dolar arttı. Gerçek kişilerinde döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 92 milyon dolar azalırken tüzel kişilerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 809 milyon dolar arttı.

Gerçek kişilerin döviz mevduatında geçen hafta en dikkat çeken değişim altın fiyatlarının yükselişin etkisiyle kıymetli maden depo hesaplarında yaşandı. Gerçek kişilerin kıymetli maden depo hesapları geçen hafta 1 milyar dolar arttı parite etkisinden arındırıldığında ise artış 105 milyon dolara indi. Tüzel kişilerin ise dolar ve Euro hesaplarında yükseliş oldu. Tüzel kişilerin dolar cinsi döviz mevduatı 352 milyon dolar, Euro cinsi döviz mevduatının parite etkisinden arındırılmış olarak dolar karşılığı 420 milyon dolar arttı.