Döviz piyasasında rotayı enerji çiziyor

EVRİM KÜÇÜK

Küresel piyasalarda yılın ikinci yarısına girilirken yatırımcıların döviz tercihlerinde enerji gelirleri, yüksek faiz ve jeopolitik riskler belirleyici olmaya başladı. Özellikle İran kaynaklı enerji gerilimi, petrol fiyatlarında yeni yükseliş dalgasını tetiklerken; enerji ihracatçısı ülkelerin para birimleri yeniden ön plana çıkıyor. Analistler, klasik “güvenli liman” yaklaşımının yerini artık “yüksek faiz ve enerji avantajı” temasına bıraktığını söylüyor.

ING’nin yayımladığı son döviz tahminleri, Norveç kronu ile Avustralya dolarının G10 ülkeleri içinde yılın geri kalanında en güçlü performansı gösterebilecek para birimleri arasında yer aldığını ortaya koyuyor. Dolar/Norveç kronu paritesinin mevcut 9,33 seviyesinden 12 ay içinde 8,75’e gerilemesi bekleniyor. Bu görünüm Norveç kronunda güçlenmeye işaret ediyor. Benzer şekilde dolar/Avustralya doları paritesinin de 0,71’den 0,73’e hareket etmesi öngörülürken, Avustralya dolarının yüksek faiz avantajını koruyacağı belirtiliyor.

Japon yeni baskı altında

Buna karşın Japon yeni üzerindeki baskı sürüyor. Japonya Merkez Bankası’nın faiz artırımlarında temkinli davranması ve reel faizlerin halen negatif bölgede bulunması nedeniyle yenin zayıf görünümünü koruduğu belirtiliyor. ING’nin tahminlerine göre dolar/yen paritesi kısa vadede 159 seviyelerinde kalırken, yılın devamında ancak 152 seviyesine doğru sınırlı bir geri çekilme yaşanabilir. Piyasalarda, Japon otoritelerin dolar/yen paritesinin yeniden 160 seviyesini aşması durumunda müdahaleye başvurabileceği konuşuluyor. Ancak yatırımcılar, kalıcı toparlanma için daha agresif faiz artışları gerektiğini düşünüyor.

Dolar güçlü kalabilir

ABD doları yıl boyunca karışık bir performans gösterse de piyasalar kısa vadede doların yeniden güç kazanabileceğini fiyatlıyor. Özellikle enerji fiyatlarındaki yükselişin ABD’de enflasyonu canlı tutması, Fed’in faiz indirimlerini ötelemesine neden olabilir. ING’ye göre euro/dolar paritesi kısa vadede yeniden 1,15 seviyesini test edebilir. Ancak yıl sonuna doğru ABD ekonomisinde yavaşlama beklentisi ve Fed’in olası faiz indirimi nedeniyle paritenin tekrar 1,20 seviyesine yaklaşması bekleniyor. Öte yandan, sterlin uzun ve sıcak bir siyasi risk yazıyla karşı karşıya kalabilir; bu da zaten kırılgan olan tabloyu daha da kötüleştirebilir.

Gelişen ülke para birimlerinde ayrışma

Gelişmekte olan ülke para birimlerinde ise emtia ve faiz farkı belirleyici olmaya devam ediyor. Brezilya realinin yüksek faiz avantajıyla güçlü kalabileceği belirtilirken, Orta Avrupa para birimlerinin de yatırımcı ilgisini koruduğu görülüyor. Özellikle Macar forinti ve Çek korunasında güçlü seyrin sürebileceği belirtiliyor. Buna karşılık siyasi risklerin sterlin üzerinde baskı yaratabileceği uyarısı yapılıyor. Asya tarafında ise “kuzey-güney ayrışmasının” devam edeceği belirtiliyor. Enerji ithalatçısı ekonomilerin para birimlerinin baskı altında kalması beklenirken, emtia bağlantılı ülkelerin daha güçlü performans göstermesi öngörülürken.

TL’de kontrollü değer kaybı dönemi

ING değerlendirmesine göre TCMB, son dönemde Türk Lirası’ndaki değer kaybı hızını da yeniden ayarladı ve kontrollü şekilde bir miktar hızlandırdı. Bu adımın, yıl başından bu yana reel efektif döviz kurunda görülen yeniden değerlenme diktayla alındığında “yerinde” olduğu ifade ediliyor. Analistler kısa vadede TCMB’nin “bekle-gör” stratejisini sürdüreceğini düşünüyor. Ancak yükselen enerji fiyatları, büyümede ivme kaybı ve süren dolarizasyon eğilimi nedeniyle Banka’nın güçlü faiz indirimleri için alanının sınırlı kaldığı ifade ediliyor. Bankanın dolar kuru beklentisine bakıldığında 1 ay sonra kurun 46.3, 3 ay içinde 48.05, 6 ay sonra 51.2 ve 12 ay sonra 56.3 seviyesine çıkabileceği öngörülüyor.