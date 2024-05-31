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Döviz ve altın dönüşümlü KKM 1,5 milyar dolar düştü

Kur korumalı dövizden veya altından dönüşen mevduat tutarı, nisan ayında bir önceki aya göre 1,5 milyar dolar düşüşle 72,8 milyar dolar oldu.

Haber Merkezi
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Döviz ve altın dönüşümlü KKM 1,5 milyar dolar düştü
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kur korumalı döviz/altın dönüşümlü mevduat/katılma (DDKKM) ve Türk lirası mevduat/katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyeleri sonuçlarını açıklamaya başladı.

TCMB'nin internet sitesinde yer alan verilere göre, Mart sonunda 74,3 milyar dolar olan DDKKM stok bakiyesi, Nisan sonunda 72,8 milyar dolara indi.

Gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi 51,9 milyar dolardan 51,4 milyar dolara, tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi 22,4 milyar dolardan 21,3 milyar dolara geriledi.

TL KKM stok bakiyesi ise bir ayda 33,7 milyar TL azalarak 98,8 milyar TL'den 65,1 milyar TL'ye geldi.

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