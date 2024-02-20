Döviz yeterlilik oranları 2023 yılında iyileşme gösterdi

Ali Orhan YALÇINKAYA

2023 sonu itibariyle Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2022 yılı sonuna göre 18.6 milyar dolar artarak 326.9 milyar dolara yükselirken, yükümlülükleri 12.4 milyar dolar azalarak 612.1 milyar dolara geriledi. Böylece yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu (UYP) geçtiğimiz yılın sonuna göre 30.9 milyar dolar iyileşerek 285.2 milyar dolar açığa geriledi.

Net yatırım pozisyonunun (açığının) milli gelire oranı 2022 yıl sonunda yüzde 34.9 düzeyindeyken 2023 sonu itibariyle yüzde 26.6’ya iyileşmiş bulunuyor.

UYP, varlık ve yükümlülüklere yönelik akımlardan, para biriminin dolara karşı gösterdiği değişimden, portföy yatırımlarındaki fiyat hareketlerinden etkilenmektedir. Bu etkiyi, kurda yaşanan değişim ve varlık fiyatlarındaki hareket kaynaklı değerleme farkları üzerinden, portföy ve doğrudan yatırımlarda daha belirgin olarak görmekteyiz.

Örneğin yurt dışı yerleşiklere olan yükümlülüklerin dolar cinsinden değerinin düşmesi beraberinde “iyileşme” getirmektedir. Öte yandan DİBS’lerin büyük bölümünün TL yükümlülük olduğu dikkate alındığında, kurda yaşanan yükselişler, dolar bazında yükümlülüklerde ise azalış görüntüsü vermektedir.

IMF tarafından 2000 yılından bu yana ülkeler için Rezerv Yeterlilik Rasyosu (ARA Metrik- Assessing Reserve Adequacy) hesaplanmaktadır. Söz konusu rasyo için ideal aralık olarak yüzde 100-150 belirlenmiştir.

Uluslararası Yatırım Pozisyonu, Ödemeler Dengesi ve Kısa Vadeli Borç İstatistiklerinden hareketle 2022 yılı sonunda yüzde 98.3 olan Ara Metrik değerinin hafifçe artarak 2023 sonu itibariyle yüzde 98.4 düzeyine yükseldiğini hesaplamaktayım.

Türkiye yüzde 100-150 kritik eşiğini daha önce 2013 yılında yüzde 101.5 ile tutturabilmişti. Gözlenen en düşük değerler ise yüzde 67.2 ile 2000 yılında ve yüzde 67.3 ile 2001 krizinde gerçekleşmişti.

Rezervlerin yeterliliği ile ilgili bir diğer önemli gösterge ise brüt rezervlerin kalan vadeye göre kısa vadeli dış borca oranıdır. Bu oran için ise yeterlilik sınırı yüzde 100 olarak kabul edilmektedir.

2022 yılı sonunda yüzde 67.7 olan Brüt Rezerv/Kısa Vadeli Dış Borç oranı geçtiğimiz yılın Mayıs ayında yüzde 47.5 değeri ile 2021 yılı Nisan ayından bu yana gördüğü en düşük değeri gerilemişti. 2023 sonu itibariyle bu oranın %62.2’ye yükseldiğini görmekteyiz.

2012 yılının Aralık ayında yüzde 82.1 ile en yüksek değerini gören Brüt Rezerv/Kısa Vadeli Dış Borç oranı en düşük değerini 2020 yılı Kasım ayında yüzde 45.7 ile görmüştü.

Bir başka rezerv yeterlilik oranı ise DTH’ların M2 para arzına oranı olup yüzde 30.0 seviyesi kritik seviye olarak kabul edilmektedir. 2022 yılında yüzde 37.3 olan bu oran 2023 yılı sonunda yüzde 31.6’ya kadar gerilemişti. TCMB’nin 9 Şubat 2024 tarihli Haftalık Para ve Banka İstatistikleri DTH/M2 oranının yüzde 32.7 düzeyine yükseldiğine işaret etmektedir.