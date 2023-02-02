DownTown, 30 yeni markayı Bursalılarla tanıştıracak

Proje ile Bursa da 30 yeni marka ile tanışacak. Konut ve ofislerin yanı sıra otel, sanat ve kültür merkezi, müze gibi birçok işlevi bünyesinde barındıran DownTown Bursa Yaşam ve Eğlence Merkezi’nde 200’den fazla marka yer alacak. Vakko ise 4 bin metrekarelik alanda 7 markasıyla bölgedeki en büyük mağazasını açacak. Mart ayında resmi açılışa hazırlanan DownTown Bursa, yılda 8 milyon ziyaretçiye hizmet vermeyi hedefliyor.

İnşaat ve gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Atış Şirketler Grubu CEO’su Ahmet Atış ile Türkiye’nin köklü lüks markalarından Vakko’nun CEO’su Jaklin Güner, İstanbul'da projenin detaylarını anlattı. Atış, 650 bin metrekarelik inşaat alanıyla Bursa'nın en büyük karma yaşam projesi olan DownTown’da daha önce Türkiye’de olmayan 4 yeni yabancı marka ile daha önce Bursa’da olmayan 30 markanın mağaza açacağını duyurdu. Pet oteli gibi daha önce pek rastlanmayan ayrıntıları da düşündüklerini ifade eden Atış, ayrıca proje ile İstanbul’un önemli kültür sanat merkezlerinden DasDas’ı da Bursa’ya getirdiklerini kaydetti.

Vakko, bu yıl 30 mağaza açacak

Vakko CEO’su Jaklin Güner de 2023 yılında açacakları 30’dan fazla mağazanın en büyüğünün DownTown'da olacağını ifade etti. Güner, DownTown'daki yatırımlarının, bir alışveriş merkezindeki en büyük toplam alana sahip projeleri olduğunu belirterek, "Yaklaşık 4 bin metrekarelik yatırımla DownTown'da Vakko dostları ile buluşuyoruz. 2 bin 400 metrekarelik Vakko mağazamızda Vakko Erkek, Vakko Kadın, Vakko Home, Couture, Gelinlik, Eşarp, Çanta, Ayakkabı, Parfüm, Aksesuar, V2K markalarımız bulunacak. 530 metrekarelik Vakkorama mağazamız ise adeta bir deneyim alanı. Kadın, erkek, çocuk koleksiyonlarımızın bulunduğu Vakkorama'da genç ve kendini her zaman genç hissedenlerin ihtiyaç duyduğu her tasarım bulunacak. Kadın ve erkek koleksiyonlarıyla W Collection mağazamız sezon modasına yönelik trendleri Bursalılara sunacak. 250 metrekarelik Vakkorama Cafe ve 375 metrekarelik Vakko Bistrot ile Vakko L'Atelier dünyası da tüm etkinlikleri, lezzetleriyle Bursa için bir buluşma noktası olacak" diye konuştu. Güner, "Gerek iş ortağımıza duyduğumuz güven, gerekse şehrin büyüme ve lüks perakendeye gösterdiği ilgi, bizi bu yatırımı yapmaya teşvik etti. Bursa ve bölge, gelişmiş imalat sanayii ve ticareti sayesinde küresel bir çekim merkezi; Türkiye'nin ekonomik büyümesinde ve başlıca yükselen ekonomilerden biri olmasında önemli bir paya sahip" dedi.