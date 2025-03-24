Dr. Ahmet Çimenoğlu: Türkiye bu dayanıklılık testinden daha önce çok geçti, yine geçer

İngiliz Ticaret Odası (BCCT) tarafından Londra’da düzenlenen etkinlikte ekonomist ve bankacı Dr. Ahmet Çimenoğlu, CNBC-e’ye verdiği röportajda son günlerde artan siyasi ve finansal dalgalanmaların Türkiye’nin daha önce de benzer şekillerde yaşandığını belirtti.

Etkinlikte Türkiye ekonomisinin dayanıklılığına odaklanan bir paneli de yöneten Dr. Çimenoğlu, “Türkiye bu dayanıklılık testinden daha önce çok geçti, yine geçer” dedi.

Çimenoğlu, Türkiye’nin geçmişte de birçok kez ciddi şoklarla karşı karşıya kaldığını hatırlatarak, 2008 Küresel Finans Krizi, Gezi Parkı dönemi, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi, 2018 Rahip Brunson Krizi gibi kırılmalara işaret etti. Çimenoğlu, “Bu dönemlerde ekonomi yönetimi ve piyasa oyuncuları ne yapması gerektiğini biliyordu. Şimdi de benzer bir refleks görüyoruz” dedi.

“Fiilen faiz artışı”

Son günlerde piyasada yaşanan sert dalgalanmaların ardından Merkez Bankası’nın attığı adımların olumlu etkisinin görüldüğünü belirten Çimenoğlu, özellikle faiz koridorunun genişletilmesi ve likiditenin sıkılaştırılmasının doğru yönde atılmış adımlar olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Haftalık repo durduruldu, piyasa şu an %46 gecelik faizle fonlanıyor. Bu fiilen bir faiz artışı anlamına geliyor. Faiz indirimi beklentileri rafa kalktı, şimdi öncelik kur istikrarı ve güven ortamı.”

“Birçok yabancı, pozisyonlarını zaten kapattı”

Çimenoğlu, yabancılarla yaptığı görüşmelerde en çok kurun seviyesi ve yerli yatırımcıların döviz talepleri üzerine sorular aldığını aktararak, şunları söyledi:

“Swap kanalıyla gelen kısa vadeli yabancı sermaye açısından kur istikrarı kritik. Birçok yabancı, pozisyonlarını zaten kapattı. Ama kalanlar, ‘Yerli yatırımcı dövize yönelir mi?’ sorusunu soruyor. Yani artık onlar da yerli yatırımcıyı izliyor.”

“Kur bu seviyelerde kalırsa büyük bir şok yaşanmaz”

Çimenoğlu, artan faizler ve siyasi belirsizlikler nedeniyle büyüme üzerinde baskı oluşabileceğini belirtirken, bunun tahminlerin yeniden gözden geçirilmesine yol açabileceğini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Kur bu seviyelerde kalırsa büyük bir şok yaşanmaz ama faiz patikası artık farklı. Büyüme tahminlerinde aşağı yönlü, enflasyon tahminlerinde ise yukarı yönlü revizyonlar görmemiz mümkün.”

“İç siyasi belirsizliklerin avantajı gölgelememesi gerekiyor”

Konferansın zamanlamasını da değerlendiren Çimenoğlu, Türkiye’nin küresel tedarik zincirlerinde yeniden konumlandığı, Avrupa için jeopolitik öneminin arttığı bir dönemde olduğuna dikkat çekerek, iç siyasi belirsizliklerin bu avantajı gölgelememesi gerektiğini söyledi ve şu sözleri ekledi:

“Dünyada ‘near-shoring’ ve ‘on-shoring’ kavramları konuşulurken, Türkiye’nin öne çıktığı bir dönemdi. Bu fırsat hala geçerli ama anlatılması gerekiyor. Bu nedenle bu tür etkinlikler çok değerli.”