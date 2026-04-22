Dr. Burcu Aydın’dan TCMB’ye kritik uyarı: %19’luk enflasyon hedefi mümkün mü?

Dr. Burcu Aydın, mevcut ekonomik koşullar altında TCMB’nin %19 olan yıl sonu ara enflasyon hedefinin tutturulmasının petrol fiyatları, navlun maliyetleri ve küresel riskler nedeniyle artık namümkün olduğunu belirtti. Beklentilerinin %25 ve üzerine odaklandığını hatırlatan Dr. Aydın, para politikasının sağlıklı bir zeminde yürütülebilmesi için hedefin yukarı yönlü revize edilmesinin bir zorunluluk haline geldiğini ifade etti.

Merkez Bankası’na ‘manevra alanı’ önerisi

Faiz kararına ilişkin senaryolarını paylaşan Dr. Aydın, piyasadaki iyimserliğe rağmen Orta Doğu kaynaklı risklerin sürdüğünü ve TCMB’nin temkinli duruşunu koruması gerektiğini söyledi. Şu an fiilen %40 olan efektif fonlama faizinin resmi politika faiziyle eşitlenmesi gerektiğini savunan Dr. Aydın; politika faizinin 3 puan artırılmasını ve üst bandın da benzer şekilde yükseltilerek bankaya ihtiyaç halinde kullanabileceği ek bir müdahale alanı sağlanmasını önerdi.

Sadece para ve maliye politikalarıyla kalıcı başarı elde edilmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Aydın; işler bir hukuk sistemi, gıda güvenliğini odağa alan tarım politikaları ve yüksek katma değerli sanayi üretimi gibi yapısal reformların ivedilikle programa dahil edilmesi gerektiğini belirtti. Dr. Aydın'a göre, bu reformlar eksik kaldığı sürece mevcut programın başarıya ulaşması oldukça güç görünüyor.

“Kamu maliyesinde genişleme alanı yok”

Olası bir seçim ekonomisi beklentilerini de değerlendiren Dr. Burcu Aydın, enflasyonun önceliklendirildiği bir senaryoda Türkiye’nin hem mali hem de parasal açıdan hareket alanının kalmadığını söyledi. Kamu borcunun milli gelire oranının düşük olmasına rağmen, Türkiye’nin yüksek risk primi (CDS) ve borçlanma maliyetleri nedeniyle hazinenin uluslararası piyasalarda pahalı borçlandığını, bu durumun da kamu tarafında ciddi bir genişleme alanını kapattığını vurguladı.