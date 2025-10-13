  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Dr. Burcu Ünüvar: Bildiğimiz işi bilmediğimiz şekilde yapmamız gereken bir dönemdeyiz
Takip Et

Dr. Burcu Ünüvar: Bildiğimiz işi bilmediğimiz şekilde yapmamız gereken bir dönemdeyiz

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Başekonomisti Dr. Burcu Ünüvar, “Ekonomistin Hevesi, Memleket Meselesi” başlıklı konuşmasında küresel dengelerin kalıcı biçimde değiştiğini vurguladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dr. Burcu Ünüvar: Bildiğimiz işi bilmediğimiz şekilde yapmamız gereken bir dönemdeyiz
Takip Et

Her yıl Türkiye'nin önde gelen 250 iş liderini ve akademisyenini buluşturan Dönüşen Liderlik Zirvesi’nin 4’üncüsü gerçekleştirildi. Zirve, EKONOMİ Gazetesi'nin ev sahipliğinde PwC’nin iş birliğinde, Sabancı Holding'in ana sponsorluğunda 9-11 Ekim tarihlerinde Elite World Grand Sapanca’da düzenlendi. “Yarının Belirsizliğinde Bugünü Kazanmak” temasıyla bir araya gelen ekonomi dünyası, belirsizlik kavramını, belirsizliğin içinde yönetimi, yeni dünyanın yeni iş modellerini masaya yatırdı.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Başekonomisti Dr. Burcu Ünüvar, “Bu sefer başka” diyerek belirsizliğin artık hareketsizlik anlamına gelmediğini söyledi. Korumacılığın arttığını, büyümenin yavaşladığını belirten Ünüvar, Türkiye’nin insan kaynağına, verimliliğe ve teknolojiye yatırım yapması gerektiğini dile getirerek “Bildiğimiz işi bilmediğimiz şekilde yapmamız gereken bir dönemdeyiz” dedi.

Gülen Gözler filmindeki Vecihi sahnesinden bir görselle sunuma başlayan Ünüvar, “Herkes masaya yapışıyor, eşyalar sallanıyor. Bizi de ona benzetiyorum; reel sektör, halk, iktisatçılar… Hepimiz sallantıya rağmen ayakta kalmaya çalışıyoruz. Çünkü bu sefer başka türlü geliyor” dedi.

Ünüvar, şunları anlattı: “Bir yıl önce enflasyon çok yüksekti, küresel enflasyon düştü. Peki büyüme? Piyasa başka bir şeydir: Dansa devam eder, müzik devam eder. ‘Yarın ne olacak?’ diyorsanız müzik devam edecek. Ama ekonomi başka bir şey. Yarını kurmak istiyorsak sadece piyasa perspektifiyle bakmamalıyız. Bugün enfl asyon çoğu ülke için temel endişe değil. Çin’den dezenfl asyonist etki yayılabilir; Avrupa Merkez Bankası ucuz Çin ürünlerinden kaygılı. Ama ABD’ye dikkat edilmeli. Belirsizlik endeksi 2008’den beri artıyor; ABD’de ticaret ve para politikasında, Avrupa’da da belirsizlik yükseliyor. Euro değer kazanmaya devam etmeyebilir. Trump doların değer kaybetmesini istiyor. Herkes DXY’yi (ABD Dolar endeksi) takip ediyor; onu bırakın, ticaretle ağırlıklandırılmış reel dolar endeksine bakın. O endeks değer kaybediyor ama artık yataya geçti; doların değer kaybının ilelebet lineer gitmesini beklememek gerekir. Çin’in belirsizliği azalıyor, büyüme tahmini arttı. ‘Çin krizini ihraç eder’; oradaki dert hepimizin derdi. Belirsizlik yüksek ama bu hareketsizlik demek değil. Bu dönemin belirleyicisi, belirsizlik çok yüksekken hareketlilik de çok yüksek. Herkes yer değiştiriyor; o hareketliliğin parçası olmak gerekiyor. Eskiden ‘belirsizlik fazla, kenarda bekleyeyim’ denirdi. Hayır; hareketin parçası olmamız gereken bir dönemdeyiz. Bu hareketin bir kısmından korunmalı, bir kısmına alışmalı, bir kısmında ise önüne geçip daha hızlı olmalıyız. 2008 küresel krizinden sonraki parasal genişlemeye değinen Ünüvar, “O para nereye gitti biliyor musunuz? Neredeyse tamamı finansal piyasalara. 2008’den sonra dünyada yatırımlar sadece bir puan arttı; oysa borsaların millî gelire oranı ikiye katlandı. Sonuç, tarihte görmediğimiz bir gelir adaletsizliği. Bu yüzden popülist politikalar yükseliyor. Korumacılığın artacağı yıllara hazırlanmalıyız. Dünya büyümüyor; Dünya Bankası tahminleri sürekli düşüyor. ABD artık şirketlerin içinde aktif yatırımcı; sanayi politikası değişiyor. Devletler üretimi ülkelerine çekmek istiyor. Tarife işin magazini; asıl değişim sanayi politikasında. Faizler düşse de borç yüksek; borçlanma kolay olmayacak.”

Ünüvar, Türkiye için yol haritasını şöyle özetledi: “Fiyat istikrarını sağlamalı, enfl asyon yaratmadan büyüme potansiyelimizi artırmalıyız. İhracatta pazar payı kaybetmemeli, kadınları işgücüne katmalı, gençlere iş bulmalıyız. Enfl asyon uzun yol arkadaşımız. TSKB araştırmaları bu yıl yüzde 30,5, gelecek yıl yüzde 20’nin üzerinde enfl asyon öngörüyor. Merkez Bankası faiz indirimlerinde dozu kısmak zorunda. Ama asıl mesele büyüme. Türkiye’nin potansiyel büyümesini eskiden 5–5,5 derdik; bugün 4 diyoruz. Bu 1,5 puanı nerede kaybettik? Sadece bizde değil, dünyada da potansiyel büyüme düştü. Merkez Bankası faiz indirince potansiyel büyüme artmıyor. İnsanımıza, verimliliğe, teknolojiye yatırım yapmalıyız. Türkiye’yi düşük ücret ve kurla rekabet eden ülke olmaktan çıkarmalıyız. Faiz indirimi önemli ama yeterli değil. Enfl asyonla mücadeleye bir hikâye eklemeliyiz. Aynı işi aynı şekilde yaparak, küresel hâllerin geçmesini bekleyerek düzelmeyecek; ‘bu sefer Vecihi başka türlü geliyor’ dediğimiz yepyeni bir dönemdeyiz.”

Yarın için bugün anlam yaratan lider kazanacakYarın için bugün anlam yaratan lider kazanacakEkonomi
Timothy Ash: Ben olsam şahin kanatta kalırımTimothy Ash: Ben olsam şahin kanatta kalırımEkonomi
Yeni kalkınma paradigması: Değerin yeniden tanımıYeni kalkınma paradigması: Değerin yeniden tanımıEkonomi
Tosyalı: Yeşil çelikte karbonu 650 kilograma düşürdükTosyalı: Yeşil çelikte karbonu 650 kilograma düşürdükEkonomi
Akfen/Akın: Terminal Kadıköy’e yatırım için önce insanı buldumAkfen/Akın: Terminal Kadıköy’e yatırım için önce insanı buldumEkonomi
Dr. Burcu Ünüvar: Bildiğimiz işi bilmediğimiz şekilde yapmamız gereken bir dönemdeyizDr. Burcu Ünüvar: Bildiğimiz işi bilmediğimiz şekilde yapmamız gereken bir dönemdeyizEkonomi
SOCAR/Elchin Ibadov: Liderler, organizasyonun psikoloğu olmak zorundaSOCAR/Elchin Ibadov: Liderler, organizasyonun psikoloğu olmak zorundaEkonomi
Cengiz Enerji/Eskiçırak: Türkiye'de son 10 yılı aşkın süredir sadece yenilenebilir enerji yatırımları yapıyoruzCengiz Enerji/Eskiçırak: Türkiye'de son 10 yılı aşkın süredir sadece yenilenebilir enerji yatırımları yapıyoruzEkonomi
Ali Kibar: Babam Asım Kibar sözün senet olduğu yıllarda, sözle aldı sözle sattıAli Kibar: Babam Asım Kibar sözün senet olduğu yıllarda, sözle aldı sözle sattıEkonomi
PWC: Şirketler artık kâr-zarar değil var olup olmama eksenindePWC: Şirketler artık kâr-zarar değil var olup olmama eksenindeEkonomi
Hakan Güldağ: Siyaset direksiyona geçti, ekonominin işi zorlaştıHakan Güldağ: Siyaset direksiyona geçti, ekonominin işi zorlaştıEkonomi
Erda Gerçek: Piyasalar belirsizliği fiyatlamıyorErda Gerçek: Piyasalar belirsizliği fiyatlamıyorEkonomi
Sabancı/Yeşim Özlale Önen: Liderin temel görevi, kaosu düzene dönüştürmektirSabancı/Yeşim Özlale Önen: Liderin temel görevi, kaosu düzene dönüştürmektirEkonomi
SAP Türkiye/Uğur Candan: Yapay zekada kişisel kullanım, kurumsal kullanımın önüne geçtiSAP Türkiye/Uğur Candan: Yapay zekada kişisel kullanım, kurumsal kullanımın önüne geçtiEkonomi
Yeni dünyanın gerekliliklerinden sürdürülebilirlik mercek altına alındıYeni dünyanın gerekliliklerinden sürdürülebilirlik mercek altına alındıEkonomi
TTYD/Oya Narin: Turizmde yatırım ortamını ve hukuksal altyapıyı toparlamalıyızTTYD/Oya Narin: Turizmde yatırım ortamını ve hukuksal altyapıyı toparlamalıyızEkonomi
Philip Morris/Filiz Yavuz Diren: Liderler de değişen dünyaya adapte olmalıPhilip Morris/Filiz Yavuz Diren: Liderler de değişen dünyaya adapte olmalıEkonomi

 

Ekonomi
İşverene 4 puanlık sigorta prim desteği 2 puana düşürülecek
İşverene 4 puanlık sigorta prim desteği 2 puana düşürülecek
Adnan Polat: İki haftada bir bütçeyi değiştiriyoruz
İki haftada bir bütçeyi değiştiriyoruz
Yeni dünyanın gerekliliklerinden sürdürülebilirlik mercek altına alındı
Yeni dünyanın gerekliliklerinden sürdürülebilirlik mercek altına alındı
Sabancı/Yeşim Özlale Önen: Liderin temel görevi, kaosu düzene dönüştürmektir
Liderin temel görevi, kaosu düzene dönüştürmektir
SAP Türkiye/Uğur Candan: Yapay zekada kişisel kullanım, kurumsal kullanımın önüne geçti
Yapay zekada kişisel kullanım, kurumsal kullanımın önüne geçti
Philip Morris/Filiz Yavuz Diren: Liderler de değişen dünyaya adapte olmalı
Philip Morris/Filiz Yavuz Diren: Liderler de değişen dünyaya adapte olmalı