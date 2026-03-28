Dr. Burcu Ünüvar’dan ekonomik reçete: Tarım, eğitim ve yeni bir sanayi hikayesi

TSKB Başekonomisti ve Direktörü Dr. Ünüvar, Türkiye’nin enflasyon görünümünü değerlendirirken, mevcut durumun sadece petrol fiyatlarındaki artışla açıklanmasına itiraz etti. Tarihsel verilerin petrol fiyatları bugünkünden yüksekken bile Türkiye’nin enflasyonu düşürebildiği dönemleri gösterdiğini belirten Dr. Ünüvar, enflasyonla mücadelenin sadece Merkez Bankası'na ve para politikasına bırakılmaması gerektiğini söyledi. Başarılı bir sonuç için maliye politikasının desteği, güven açığının kapatılması ve arz yönlü politikaların hayata geçirilmesinin zorunlu olduğunu ifade eden Dr. Ünüvar, Türkiye'deki asıl meselenin tek seferlik arz şoklarından ziyade, bu alandaki politika eksikliği olduğunu dile getirdi.

Yapısal reformlar: Tarım, eğitim ve barınma

Ekonomideki yapısal sorunlara dair somut çözüm önerileri sunan Dr. Ünüvar, tarımda yaşanan verim kayıplarının bir "hava durumu şoku" olarak değil, modern teknoloji eksikliği olarak görülmesi gerektiğini belirtti. Tarım kredilerinin sadece traktör alımıyla sınırlı kalmayıp, GPS ile hasat tahmini ve damlalıklı sulama gibi yüksek teknolojili alanlara yönlendirilmesi gerektiğini savunan Dr. Ünüvar, benzer bir yaklaşımın eğitim ve barınma alanında da sergilenmesi gerektiğini vurguladı. Kamu eğitiminin kalitesinin artırılmasının dezenflasyonist bir etki yaratacağını ifade eden Dr. Ünüvar, büyük şehirlerden Anadolu’ya sağlanacak bir tersine göçün de kira enflasyonunu çözmekte temel araç olabileceğine dikkat çekti.

Yeni bir sanayi hikayesi ve istihdam gerçeği

Fiyat istikrarının Merkez Bankası için temel hedef olsa da bir ülke için tek hedef olamayacağını belirten Dr. Ünüvar, Türkiye’nin acilen yatırımcıyı cezbedecek bir ‘sanayi hikayesi’ oluşturması gerektiğini söyledi. İş gücü piyasasına ilişkin manşet işsizlik rakamlarından ziyade düşük iş gücüne katılım oranına odaklanılması gerektiğini savunan Dr. Ünüvar, özellikle kadınların istihdama katılımının önemini vurguladı.

Küresel riskler, petrol senaryoları ve piyasalar

Küresel düzlemde savaşın etkilerini üç farklı senaryo üzerinden takip ettiklerini belirten Dr. Ünüvar, petrolün varil fiyatının ortalama 80-82 dolar seviyelerinde kaldığı ana senaryoda, enflasyona 2 puanlık ek yük gelebileceğini ve politika faizinin %30'ların üzerinde tutulmasının gerekebileceğini öngördü. Savaşın küresel ticareti korumacılık ve tedarik zinciri kırılmaları üzerinden olumsuz etkilediğini, sürecin uzaması durumunda toplam talebin aşağı gelebileceğini ifade etti. Öte yandan, savaşların piyasalar için her zaman negatif olmadığını ve dönüştürücü bir iktisadi itki yaratabileceğini hatırlatan Dr. Ünüvar, günümüzde borsaları fiziksel üretimden ziyade yapay zeka gibi teknolojik yatırım hikayelerinin ayakta tuttuğunu belirtti. Dr. Ünüvar son olarak, Türkiye'nin mali alanının bulunduğunu ve özel sektörün borç çevirme konusunda ciddi bir kriz yaşamasını beklemediklerini ekledi.