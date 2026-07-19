Dr. Can Fuat Gürlesel vefat etti

61 yaşında hayatını kaybeden Can Fuat Gürlesel'in cenazesi, 20 Temmuz Pazartesi günü öğle namazını müteakip Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nden kaldırılarak Avcılar Mezarlığı'nda defnedilecek.

Dr. Can Fuat Gürlesel, pek çok sektör kuruluşunun ve Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin bilgisine sık sık başvurduğu uzman bir isimdi. Kurucusu ve yöneticisi olduğu Ekonomi ve Stratejik Danışmanlık Hizmetleri şirketi ile ticaret ve sanayi odaları başta çeşitli iş örgütlerine, yerel yönetimlere, kamu kurumlarına, yabancı şirket ve kurumlara yönelik ekonomik ve sektörel danışmanlık ve araştırma hizmetleri sunuyordu. Dr. Can Fuat Gürlesel Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nün de kurucu başkanıydı. Reel sektörün yakından tanıdığı, mütevazı kişiliği, çalışkanlığı ve bilgisine büyük saygı ve güven duyduğu Dr. Can Fuat Gürlesel'in vefatı çevresindederin üzüntü yarattı.

Önceki gün aramızdan ayrılan deneyimli araştırmacı, ekonomist ve stratejist Dr. Can Fuat Gürlesel, 1965 doğumluydu. Türkiye'de özel sektör üzerine çok sayıda kitap, makale, rapor ve benzeri nitelikte çalışmaya imza attı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi bölümünden mezun olduktan sonra doktorasını yapan Dr. Can Fuat Gürlesel, ekonomik ve sektörel analizlerde en üretken hocalarımızın başında geliyordu.