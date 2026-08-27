Dr. Gözde Sarak’tan ekonomik analiz: Küresel borç çıkmazı ve Türkiye’nin denge arayışı

Yurt içi piyasalarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) repo ihalelerine dönerek fonlama maliyetini %37 seviyesine çekmesinin doğrudan olumlu etkilerinin görüldüğü belirtildi. Bankacılık endeksinin tek günde %2'ye yakın yükselerek piyasaya açık ara öncülük ettiğini vurgulayan Dr. Gözde Sarak, bu adımın bankaların kar marjı beklentilerini doğrudan beslediğini ve gösterge tahvil faizinin %40'ın altına gerileyerek %39,91 seviyesine indiğini ifade etti. Diğer taraftan, holding ve teknoloji endekslerinin günü eksi kapatması nedeniyle yükselişin genele yayılmadığını belirten Dr. Sarak, brent petrol fiyatlarındaki düşüşlerin ise hem enerji ithalatı hem de enflasyon endişeleri açısından yurt içinde ekstra bir rahatlama yarattığına dikkat çekti.

ABD’de enflasyon dengede ama tüketici hala güçlü

Küresel gelişmeleri ve ABD çekirdek PCE (Kişisel Tüketim Harcamaları) verilerini yorumlayan Dr. Sarak, aylık %0,2 ve yıllık %3,3 gelen çekirdek enflasyonun beklentilerle tam paralel olduğunu ve piyasa için büyük bir sürpriz yaratmadığını söyledi. Ancak manşet enflasyonun yıllık %3,7 ile beklentinin bir tık üzerinde geldiğini belirten Dr. Sarak, kişisel gelirler ile harcamaların beklentileri belirgin biçimde aşmasının Amerikan tüketicisinin hala güçlü harcadığını ve talebin tam soğumadığını gösterdiğini ekledi. Bu tablonun FED'i şahin kalmaya zorlayabileceğini ifade eden Dr. Sarak, Jackson Hole zirvesindeki açıklamaların ve FED yetkililerinin yapacağı değerlendirmelerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini öngördü.

ABD tahvillerindeki kısır döngü ve yapay zekanın görünmeyen faturası

Moody’s Baş Ekonomisti Mark Zandi’nin "ABD farkında olmadan mali krize sürükleniyor" uyarısını son derece ciddi bir başlık olarak değerlendiren Dr. Sarak, ABD'nin toplam borcunun ilk kez 40 trilyon doları aştığını ve borcun milli gelire oranının %100'ü geçtiğini belirtti. 30 yıllık tahvil faizlerinin 2007'den bu yana en yüksek seviyelerde olmasının borç çevrim maliyetini artırarak klasik bir kısır döngü yarattığını ifade eden Dr. Sarak, yapay zeka harcamalarının da bu maliyetleri dolaylı olarak yukarı çektiğini açıkladı.

Yapay zeka altyapısı için şirket tahvilleri ihraç eden teknoloji devleri ile borç çevirmek için tahvil satan ABD Hazinesi'nin aynı sınırlı para havuzunu kovaladığını belirten Dr. Sarak, bu durumun faizleri yukarı ittiğini ve dünyanın en güvenli varlığının yüksek getiri sunmaya başlamasının, gelişmekte olan piyasalardan para çekerek küresel borçlanma maliyetlerini artırdığını vurguladı.

Türkiye'nin CDS priminde belirgin iyileşme

Yurt içinde risk priminin (CDS) 217 baz puana kadar gerilediğini belirten Dr. Sarak, bu düşüşün yatırımcının Türkiye’ye bakışının iyileştiğini somut olarak gösterdiğini ifade etti. Bu durumun hem devletin hem de Türk şirketlerinin dışarıdan borçlanma maliyetini düşüren bir unsur olduğunu söyleyen Dr. Sarak, düşen fonlama maliyetleri ve gerileyen tahvil faizleriyle birleştiğinde yurt içinde olumlu bir resmin desteklendiğini belirtti.

Güven endekslerindeki gerileme dezenflasyon için olumlu

Ağustos ayında hizmet, perakende ve inşaat sektörlerindeki güven endekslerinin gerilemesini değerlendiren Dr. Sarak, bunun ilk bakışta olumsuz görünse de dezenflasyon süreci açısından olumlu bir talep soğuması işareti olduğunu belirtti. Enflasyonun kalıcı düşüşü için iç talebin bir miktar yavaşlaması gerektiğini hatırlatan Dr. Sarak, güven endekslerindeki gerilemenin de sıkı para politikasının işe yaradığını gösteren bir kanıt olduğunu söyledi. Mevcut durum göstergeleri gerilerken gelecek beklentilerinin korunmasının dezenflasyon için ideal bir denge olduğunu belirten Dr. Sarak, TCMB'nin de ekonomiyi tamamen durdurmadan bu ince dengede ilerlemeye çalıştığını sözlerine ekledi.