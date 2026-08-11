Dr. Gözde Sarak'tan kritik enflasyon analizi: Perakende satış verileri ne anlatıyor?

Piyasaların odağındaki verileri değerlendiren Dr. Gözde Sarak, bugüne kadar enflasyon tartışmalarında genellikle petrol fiyatları, döviz kuru ve vergiler gibi maliyet unsurlarının ön plana çıktığını, ancak iç talebin en az maliyetler kadar belirleyici bir tarafı olduğunu vurguladı. Enflasyonun temelde maliyet ve talep olmak üzere iki kaynağı olduğunu belirten Dr. Sarak, bir ekonomide talebin arzın önüne geçmesinin fiyatları yukarı taşıyan ana mekanizma olduğunu ifade etti.

Veri okuması: Canlılık mı, dezenflasyon mu?

Perakende satış verilerinin neden önemli olduğunu açıklayan Dr. Sarak, normal şartlarda bu verilerdeki artışın 'ekonomi canlı' şeklinde olumlu okunduğunu, ancak enflasyonla mücadele penceresinden bakıldığında tablonun farklılaştığını söyledi. Dr. Sarak'a göre, verilerdeki bir yavaşlama, talebin soğuduğuna dair bir işaret olduğu için dezenflasyon süreci adına olumlu bir haber olarak nitelendiriliyor. Aksine, talebin hala çok güçlü olması durumunda fiyatlar üzerindeki baskının süreceğini ve bu durumun TCMB'nin işini zorlaştıracağını belirtti.

TCMB’nin hassas dengesi: Yumuşak iniş

Faiz indirim beklentileriyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Dr. Sarak, TCMB'nin faiz indiriminde acele etmemesinin sebebinin talebin kalıcı olarak soğuduğundan emin olma isteği olduğunu dile getirdi. Erken bir gevşemenin, henüz dizginlenmemiş talebi tekrar alevlendirebileceği uyarısında bulunan Dr. Sarak, ekonomide "yumuşak iniş" olarak adlandırılan sürecin önemine dikkat çekti. Bu kavramın, talebi enflasyonu düşürecek kadar soğuturken ekonomiyi ve istihdamı durdurmadan dengeyi bulmak anlamına geldiğini ifade etti.

Gözler enflasyon raporunda

Dr. Sarak, önümüzdeki dönemde 13 Ağustos'ta açıklanacak olan enflasyon raporunun kritik önemde olduğunu belirtti. Bu raporda Merkez Bankası'nın arz ve talep dengesini nasıl değerlendirdiğine dair ipuçları arayacaklarını söyleyen Dr. Sarak, dezenflasyonun ne kadar sağlam ilerlediğini bu veriler ve raporlar ışığında takip etmeye devam edeceklerini vurguladı.