Dr. Gözde Sarak’tan piyasa analizi: Fed kararı, yapay zeka riskleri ve tahvil ihalelerinde temkinli duruş

Borsa İstanbul’un haftaya 14.235 puandan ve %1,6’lık değer kaybıyla zayıf bir başlangıç yaptığını belirten Dr. Gözde Sarak, işlem hacminin 155,7 milyar liraya gerileyerek son haftaların en düşük seviyelerine indiğini ifade etti. Aselsan’ın tek başına endekse 81 puanlık negatif etki yaptığını ve teknoloji endeksinin %5 kayıpla haftanın en zayıf halkası olduğunu vurgulayan Dr. Sarak; küresel tarafta S&P 500 ve Nasdaq’taki geri çekilmeler ile 106–108 dolar bandındaki petrol fiyatlarının risk iştahını baskıladığını kaydetti.

Kritik 48 saat: Fed kararında sabit faiz beklentisi

Majör merkez bankalarının 48 saat içinde peş peşe faiz kararları açıklayacağını belirten Dr. Sarak, piyasa odağının Çarşamba akşamı açıklanacak Fed kararı olduğunu bildirdi. Piyasanın faiz artırımı ile faizlerin sabit tutulması arasında ikiye bölündüğünü aktaran Dr. Sarak, faiz artırımı için henüz yeterli bir gerekçe görmediğini ve Fed’in faizleri sabit tutma ihtimalinin daha yüksek olduğunu değerlendirdi. ABD’de istihdamdaki yavaşlamaya rağmen enflasyonun %3 seviyelerinde direnç gösterdiğini belirten Dr. Sarak, Fed’in mevcut istihdam tablosunu bir çöküş değil dengelenme olarak okuduğunu ifade etti.

Yapay zeka vizyonu ve finansman baskısı

Yapay zeka teknolojilerine ilişkin küresel tartışmaları değerlendiren Dr. Sarak, Trump’ın yapay zeka ve veri merkezlerini 'önümüzdeki 50 yılın petrolü' olarak nitelendirerek sektörel engelleri kaldırma sözü verdiğini hatırlattı. Bu hızlı büyüme vizyonunun parlayan yüzünün ekonomik büyüme, gölgede kalan yüzünün ise ciddi bir finansman baskısı olduğuna dikkat çeken Dr. Sarak, kurulacak veri merkezleri için teknoloji şirketlerinin ihraç edeceği tahvillerin devlet tahvilleriyle aynı para havuzunu kullanacağını ve bunun faizleri yukarı itebileceğini vurguladı.

Hazine ihalelerinde ihtiyatlı duruş

İç piyasadaki tahvil faizlerine değinen Dr. Sarak, 2 yıllık gösterge tahvil bileşik faizinin %39,98 ile %40 sınırına dayandığına dikkat çekti. Hazine’nin düzenlediği ihalelerde sabit faizli kağıda 19 milyar lira talep gelirken, değişken faizli kağıda 112 milyar liralık talep geldiğini açıklayan Dr. Sarak, piyasa katılımcılarının belirsizlik nedeniyle kendilerini sabit bir orana kilitlemek istemediklerini ve temkinli davrandıklarını belirtti.

Kripto piyasalarının gözü ‘Clarity Act’ oylamasında

ABD Senatosu’nda görüşülecek olan dijital varlık düzenlemesi (Clarity Act) hakkındaki beklentilerini paylaşan Dr. Sarak, yasanın kripto varlıkları menkul kıymet ve emtia olarak ikiye ayırıp net bir hukuki çerçeve sunmayı hedeflediğini ifade etti. Yasaya dair usul oylamasında 60 oy eşiğinin aranacağını aktaran Dr. Sarak, güçlü bir senato desteğinin kripto piyasasında alım iştahını artırabileceğini, başarısız bir oylamanın ise kısa vadeli geri çekilmelere yol açabileceğini sözlerine ekledi.