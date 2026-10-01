Dr. Gözde Sarak'tan piyasa değerlendirmesi: ABD ekonomisinden karışık sinyaller

Piyasalarda açıklanan son makroekonomik verileri değerlendiren Dr. Gözde Sarak, ABD'den gelen göstergelerin birbiriyle çelişen yönlere işaret ettiğini vurguladı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) fiyat artışlarını izlerken temel aldığı Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksinin beklentilerin altında kaldığına dikkat çeken Dr. Sarak, büyüme ve istihdam verilerinin ise tahminleri aştığını belirtti. Dr. Sarak, bu durumun fiyat baskılarında yavaşlamaya işaret ederken, bir yandan da ekonominin güçlü seyrini koruduğuna dair farklı okumalara yol açtığını dile getirdi.

Enflasyon yavaşlarken büyüme ve istihdam tahminleri aştı

Açıklanan rakamların detaylarını paylaşan Dr. Sarak, enerji ve gıdayı dışarıda bırakan çekirdek PCE fiyat endeksinin yıllık %3,3'lük beklentiye karşın %3,0 olarak gerçekleştiğini kaydetti. Manşet PCE'nin ise %3,7 beklentisine kıyasla %3,4 seviyesine gerilediğini aktaran Dr. Sarak, aylık bazda hem çekirdek hem manşet PCE'nin tahminlerin altında kaldığını bildirdi. Büyüme tarafında ikinci çeyreğe ilişkin nihai GSYH tahmininin %1,5 beklentisine karşılık %2,2 olarak açıklandığını vurgulayan Dr. Sarak, enflasyondan arındırılmış tüketici harcamalarının da beklentileri geçtiğini ifade etti. Ayrıca ADP verilerine göre özel sektör istihdamının eylülde 73 bin kişilik beklentiyi aşarak 90 bin arttığını belirten Dr. Sarak, kişisel harcamaların %0,9 yükseldiği dönemde kişisel gelir artışının %0,5 beklentisinin gerisinde kalarak %0,2'de kaldığına dikkat çekti.

Tahvil faizleri 2007'den bu yana en yüksek seviyede

Verilerin ardından piyasalarda yaşanan tepkileri değerlendiren Dr. Sarak, S&P 500 endeksinin gün içindeki yükselişini geri vererek günü %0,25 düşüşle kapattığını, Dow Jones'un %0,86 gerilediğini, Nasdaq'ın ise %0,24 primlendiğini belirtti. Piyasalardaki asıl hareketliliğin tahvil tarafında yaşandığının altını çizen Dr. Sarak, ABD 10 yıllık tahvil faizinin %5,30'a kadar tırmanarak 2007 yılından bu yana en yüksek seviyeyi gördüğünü bildirdi. Dr. Sarak, PCE verisindeki düşüşe rağmen faizlerin yükselmesini, piyasanın enflasyondaki yavaşlamadan ziyade güçlü büyüme ve yüksek faiz beklentisine odaklanmasıyla açıkladı.

Fed öncesi kritik eşik: Tarım dışı istihdam

Gelişmelerin Fed’in faiz patikasına ilişkin beklentileri de şekillendirdiğini aktaran Dr. Sarak, New York Fed Başkanı John Williams'ın faiz artırımlarında acele edilmemesi gerektiği yönündeki mesajını hatırlattı. Açıklanan verilerin ardından ekim ayında faiz artırımı yapılma ihtimalinin %70'lerden %47 seviyelerine gerilediğini vurgulayan Dr. Sarak, Goldman Sachs'ın da faiz artırım tahminini ekim ayından aralık ayına ötelediğini belirtti. Dr. Sarak, Fed'in ekim toplantısı öncesinde açıklanacak olan Cuma günkü tarım dışı istihdam verisinin faiz beklentileri ve tahvil piyasası açısından belirleyici olacağını sözlerine ekledi.