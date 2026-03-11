Dr. Nuri Sevgen: Petrol 150 dolara tırmanabilir, Borsa İstanbul’da temkinli strateji şart

Petrolün tarihsel kökenine ve terminolojisine değinen Dr. Sevgen, "petroleyum" kelimesinin Latincede "taştan çıkarılan yağ" anlamına geldiğini belirterek, dünyada Brent ve Batı Teksas (WTI) olmak üzere iki ana referans petrol türünün bulunduğunu ifade etti,. Brent isminin Kuzey Denizi'ndeki beş farklı jeolojik yatağın (Broom, Rannoch, Etive, Ness ve Tarbat) baş harflerinden oluştuğunu açıklayan Dr. Sevgen, Türkiye'deki rafinerilerin bu tip orta yumuşaklıktaki petrollere uyumlu olduğunu ve genellikle Rusya ile Orta Doğu petrollerinin tercih edildiğini vurguladı.

Venezuela'nın dünyanın en büyük rezervlerine sahip olmasına rağmen petrolünün ağır ve işlenmesi zor bir yapıya sahip olduğunu hatırlatan Dr. Sevgen, mevcut jeopolitik risklerin merkezinde Hürmüz Boğazı'nın yer aldığını ve küresel petrol akışının yaklaşık %20'sinin bu kritik bölgeden geçtiğini belirtti.

Petrol fiyatlarında teknik eşikler ve ekonomik etkiler

Piyasalardaki teknik seviyelere ve stres kaynaklarına dikkat çeken Dr. Sevgen, Brent petrolde 85 dolar seviyesinin kritik bir destek eşiği olduğunu, fiyatlar bu seviyenin altına inmediği sürece piyasalardaki gerginliğin süreceğini söyledi. Savaş ortamındaki belirsizliklerin ve volatilite artışının fiyatlarda beklenmedik sıçramalara yol açabileceğini ifade eden Dr. Sevgen, risklerin fiyatlanmaya devam etmesi durumunda petrolün 150 dolara kadar tırmanabileceği endişesini dile getirdi. Petrol fiyatlarındaki artışın sadece enerji maliyetlerini değil, lojistik üzerinden gıda enflasyonunu da tetiklediğini belirten Dr. Sevgen, Türkiye'de özellikle taşımacılıkta kullanılan dizel ürünlerin fiyatlarındaki değişimin tüm ekonomik dengeleri etkileme potansiyeli taşıdığına dikkat çekti.

Endekste kritik bölge ve korunma mekanizmaları

Borsa İstanbul ve para politikalarına ilişkin öngörülerini de paylaşan Dr. Sevgen, endekste 13.400-13.500 seviyelerinin önemli bir direnç bölgesi olduğunu ve yatırımcıların bu seviyelerde korunma (hedging) mekanizmalarını devreye almalarının mantıklı olabileceğini ifade etti,. Merkez Bankası'nın faiz kararına dair beklentilerini de aktaran Dr. Sevgen, politika faizinin sabit bırakılma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu ancak piyasadaki fiili faizlerin zaten %40 seviyelerine yaklaştığını vurguladı. İçinde bulunulan savaş atmosferinde öngörüde bulunmanın zorluğunu hatırlatan Dr. Sevgen, yatırımcıların agresif pozisyonlar almak yerine suların durulmasını beklemesinin ve temkinli hareket etmesinin en doğru strateji olacağını tavsiye ederek sözlerini tamamladı.