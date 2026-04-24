Dr. Nuri Sevgen uyardı: Petrol 100 doları aşarsa ne olur?

Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutma kararını değerlendiren Dr. Sevgen, bir faiz artırım fırsatının kaçırıldığı görüşünde. Gelecekte yaşanabilecek ani gelişmelere karşı 100-200 baz puanlık bir artışın eldeki müdahale alanını genişleteceğini hatırlatan Dr. Sevgen, Merkez Bankası'nın piyasa anketlerine uyum sağlamayı tercih ettiğini belirtti. Rezervlerdeki artış ve jeopolitik risklerin durulmasının kararda rol oynadığını kaydeden Dr. Sevgen, faiz indirimleri için yıl sonunun hala uzak olduğunu sözlerine ekledi.

Petrol fiyatları ve enflasyon üzerindeki baskı

Petrol fiyatlarının 100 dolar seviyesine çıkmasının Türkiye gibi dışa bağımlı ülkeler için ciddi bir enflasyon riski taşıdığını belirten Dr. Sevgen, Merkez Bankası'nın kendi verilerine göre petrol fiyatlarındaki her 10 dolarlık artışın enflasyonda yaklaşık %1'lik bir yükselişe neden olduğunu hatırlattı. Petrol fiyatlarının 100 dolar bandında kalması durumunda yıl sonu enflasyon beklentilerinin %30'un üzerine çıkabileceğini vurgulayan Dr. Sevgen, bu durumun reel faiz beklentilerini de aşağı çektiğini ifade etti.

"14.500 seviyesi geçilemezse düzeltme kapıda"

BIST 100 endeksi için teknik analizlerini paylaşan Dr. Sevgen, 14.500 seviyesinin çok kritik bir zirve olduğunu ve bu seviyenin günlerdir geçilememesinin kendisini tedirgin ettiğini söyledi. İşlem hacmindeki azalmanın güç kaybına işaret ettiğini belirten Dr. Sevgen, endeksin bu seviyeyi aşamaması durumunda 13.800 - 14.000 bandına kadar bir geri çekilme yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu. Yatırımcılara 14.500'e yakın seviyelerde bir miktar nakite dönmeyi veya pozisyonlarını hedge etmeyi önerdi.

Altın, gümüş ve bitcoin'de teknik görünüm

Emtia piyasalarına da değinen Dr. Sevgen, altının 4.750 dolar seviyesinin üzerine çıkmadığı sürece yukarı yönlü hareketin zor olduğunu, gümüşte ise 76,5 - 77 dolar bandının kritik bir eşik olduğunu belirtti. Bitcoin'in ise diğer metallere göre daha diri durduğunu ve 74.000 - 75.000 bandının üzerinde kaldığı sürece 82.000 - 83.000 dolar seviyelerine doğru yükseliş potansiyelini koruduğunu ifade etti.