Dr. Nuri Sevgen'den 2027 öngörüsü: 'Petrol 50 doların altına inebilir'

Merkez Bankası'nın faizi %37'de sabit tutmasını değerlendiren Dr. Nuri Sevgen, kağıt üzerindeki bu oranın fiilen uygulanmadığını, fonlama maliyetinin üst bant olan %40 civarında seyrettiğini belirtti. İran ile ilgili gerginliklerin netleşmesinin ardından Merkez Bankası'nın haftalık repo ihalelerini tekrar açabileceğini öngören Dr. Sevgen, bu durumun faizlerin aşağı çekilmesi yönünde bir ‘ön sinyal’ olarak algılanabileceğini ifade etti. Anadolu Yatırım olarak yıl sonuna kadar faizlerin %34 seviyesine kadar inme olasılığı üzerinde durduklarını ekledi.

Enflasyonun nedeni tüketim değil, kamu tasarrufu eksikliği

Türkiye'deki enflasyonun dünyadaki örneklerinden farklı olarak tüketim bazlı olmadığını vurgulayan Dr. Sevgen, faiz artırımlarının tek başına yeterli olmayacağını savundu. Enflasyonun temel nedeninin kamu tasarrufunun olmaması ve bütçe açıkları olduğunu belirten Sevgen, "Kamu tasarruf etmediği sürece insanların dezenflasyon sürecine inancı tam olarak oluşmayacaktır" dedi. Geçmişteki kriz çözümlerinde her zaman kamu tasarrufunun ön planda olduğunu hatırlatan Dr. Sevgen, mevcut tabloda bu eksikliğin hissedildiğini dile getirdi.

Borsa İstanbul: ‘Düşemeyen piyasa çıkacaktır’

Borsa İstanbul’daki fiyat hareketlerini teknik analizlerle yorumlayan Dr. Sevgen, endeksin 13.500 seviyelerinin altına inmemek için direnç gösterdiğini ve bu durumun yukarı yönlü potansiyeli koruduğunu söyledi. Mevcut piyasa psikolojisinin düşüşe izin vermediğini ifade ederek, yıl sonu için öngördüğü 20.000 endeks hedefinde bir değişiklik olmadığını vurguladı. Özellikle bankacılık sektörünün ucuz kaldığını ve faiz indirim beklentileriyle bu alanda önemli bir hareketin tetiklenebileceğini belirtti.

SpaceX halka arzı: Küresel risk barometresi

Bugün işlem görmeye başlayacak olan SpaceX halka arzını ‘dünyanın en büyük halka arzı’ olarak nitelendiren Dr. Sevgen, bu gelişmenin tüm dünya piyasaları tarafından yakından izlendiğini belirtti. Bu arzın piyasalar tarafından nasıl sindirileceğinin küresel risk iştahı açısından bir sınav olacağını söyleyen Dr. Sevgen, SpaceX'in sadece bir hikaye değil, somut varlıkları olan bir şirket olması nedeniyle talebin güçlü kalmaya devam ettiğini aktardı.

Jeopolitik riskler ışığında 2027 projeksiyonu

Uluslararası piyasalar ve jeopolitik risklere de değinen Dr. Sevgen, petrol fiyatlarında arz fazlası nedeniyle 2027 yılında 50 doların altının görülebileceğini belirtti. İç siyasete dair erken seçim tartışmalarını da yorumlayan Sevgen, mevcut sinyallerin 2026'yı göstermediğini ancak 2027 yılının ekim veya kasım aylarında bir seçim olasılığının yüksek olduğunu dile getirdi