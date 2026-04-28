Dr. Nuri Sevgen’den borsa, altın ve petrol analizi

Piyasaların oldukça yoğun bir haftaya başladığını belirten Dr. Sevgen, hafta boyunca Japonya, ABD , Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının faiz kararlarının takip edileceğini ifade etti. Özellikle Fed Başkanı Powell'ın yapacağı açıklamaların kritik olduğunu vurgulayan Dr. Sevgen, dünyada maliyet bazlı bir enflasyonun yaşandığını ve bu durumun stagflasyonist bir etki yaratarak merkez bankalarının faiz artırımları konusunda çok agresif davranmasını engelleyebileceğini dile getirdi. Küresel piyasalarda genel havanın petrol dışında olumlu başladığını ancak petrolün bir stres belirtisi gösterdiğini ekledi.

Borsa İstanbul’da ‘vade sonu’ sıkışması

Borsa İstanbul değerlendirmesinde Dr. Sevgen, içinde bulunduğumuz haftanın Nisan vadeli kontratların son haftası olması sebebiyle rollover (vade geçişi) işlemlerinin yoğun olacağını hatırlattı. Endekste 14.500 seviyesinin aşılmasının zor olduğunu ve ancak özel bir haberle mümkün olabileceğini belirten Dr. Sevgen, aşağıda ise 14.200 puanın çok önemli bir destek olduğunu vurguladı. 14.200'ün altına sarkılması durumunda 13.800-14.000 bandına kadar bir geri çekilmenin teknik olarak mümkün olduğunu ifade eden Dr. Sevgen, yatırımcılara 14.500 seviyesine yakın yerlerde nakit oranlarını bir miktar yükseltmelerini tavsiye etti.

Emtia piyasası: Petrole dikkat, gümüşte Çin etkisi

Petrol fiyatlarındaki yüksek seyrin tedirgin edici olduğunu kaydeden Dr. Sevgen, Brent petrolün 98 doların üzerinde kalmasının riskli bir bandı işaret ettiğini ve asıl rahatlamanın 85 doların altına inilmesiyle yaşanacağını belirtti. Altın tarafında ise 4.750 dolar geçilmeden yeni alım için beklemek gerektiğini, 4.650 doların altının ise 4.300 dolarlara geri çekilme ihtimalini doğurduğunu söyledi. Gümüş piyasasında ise Çin’in rekor seviyede stok yapmasına rağmen henüz beklenen büyük hareketin başlamadığını, 76,5-77 dolar seviyelerinin aşılmasının kritik olduğunu ifade etti.

Yüksek nakit pozisyonu ve ‘Gri Liste’ riski

Şirket bazlı değerlendirmelerde bulunan Dr. Sevgen, yüksek faiz ortamında nakiti yüksek ve borcu düşük şirketlere yatırım yapmanın mantıklı olduğunu, borsada reel kazanç için yıllık %40 getiri oranının üzerine çıkılması gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin finansal sistemi üzerine de konuşan Dr. Sevgen, ‘Gri Liste’ konusuna değinerek, bu listeye girilmesinin uluslararası sermaye hareketlerinde ciddi zorluklar yarattığını, hesap açma süreçlerini uzattığını ve üçüncü kişilerden para transferlerini engellediğini hatırlatarak, mevcut durumda bir sıkıntı beklemediğini sözlerine ekledi.