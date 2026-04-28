Dr. Nuri Sevgen’den Borsa İstanbul analizi: Vade geçişinde arbitraj fırsatları ve 16.000 yolculuğu

Nasıl Bir Ekonomi TV YouTube kanalında yayınlanan Piyasalarda Açılışa Doğru programında, küresel piyasalarda merkez bankalarının yoğun gündemini değerlendiren Dr. Nuri Sevgen, Japonya Merkez Bankası'nın faizi %0,75’te sabit bıraktığını ancak ileriye dönük enflasyon risklerinin önemini koruduğunu belirtti. Japon tahvil faizlerinin yükselmesinin Amerikan tahvilleriyle bir rekabet oluşturduğunu ifade eden Dr. Sevgen, bu durumun sermaye döngüsü açısından ABD’yi tedirgin edebileceğini ve küresel piyasalarda oynaklığı artırabileceğini vurguladı. Yarın açıklanacak olan Fed kararlarını "asıl büyük bomba" olarak nitelendiren Dr. Sevgen, Jerome Powell’ın yapacağı açıklamaların faiz patikası ve piyasa beklentileri açısından belirleyici olacağını söyledi.

Emtia piyasası ve petrolün frenleyici etkisi

Emtia piyasasındaki gelişmelere de değinen Dr. Sevgen, özellikle petrol fiyatlarındaki yükselişin piyasaların coşmasını engellediğini belirtti. Brent petrolün 110 dolar sınırını zorladığını ifade eden Dr. Sevgen, ABD’nin İran politikasındaki ‘60 gün kuralı’ nedeniyle 1 Mayıs itibarıyla savaş ihtimalinin zayıflayabileceğini ancak bölgedeki ablukanın sürmesinin petrol fiyatlarındaki gerginliği canlı tuttuğunu dile getirdi,.

Borsa İstanbul’da vade sonu ve arbitraj fırsatları

Borsa İstanbul'daki mevcut durumu analiz eden Dr. Sevgen, 30 Nisan itibarıyla vadel kontratların ‘rollover’ dönemine girdiğini belirtti. Bu dönemin içeride enteresan fiyatlamalara yol açtığını söyleyen Dr. Sevgen, özellikle bazı hisselerde spot ve vadeli fiyat farkından kaynaklı yıllık %40’lara varan net faiz oranlarının ortaya çıktığını ifade etti. Bu durumun riski sevmeyen yatırımcılar için önemli bir avantaj sunduğunu belirten Dr. Sevgen, vade sonu hareketliliği nedeniyle piyasanın haberlere karşı daha duyarlı ve oynak olabileceği uyarısında bulundu.

Teknik analiz: 16.000 hedefine doğru yol haritası

Endeksin teknik görünümüne dair 14.200 seviyesinin kritik bir destek noktası olduğunu vurgulayan Dr. Sevgen, bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece piyasada güç toplama sürecinin devam ettiğini ve yukarı yönlü potansiyelin korunduğunu söyledi. 14.500 seviyesinin aşılması durumunda formasyon gereği 16.000 seviyelerine doğru bir hareketin mümkün olduğunu belirten Dr. Sevgen, ancak önümüzdeki birkaç günün vade geçişleri ve takas avantajları nedeniyle hafif satıcılı geçebileceğini öngördü.

Kıymetli madenler ve kripto para beklentileri

Son olarak kıymetli madenler ve Bitcoin üzerindeki beklentilerini paylaşan Dr. Sevgen, altın için 4.750 dolar geçilmeden yeni alımların riskli olduğunu ve ons bazında 4.300 dolara kadar geri çekilme potansiyeli bulunduğunu ifade etti. Gümüşte de 76 dolar seviyesinin altındaki seyrin temkinli olunması gerektiğini gösterdiğini söyleyen Dr. Sevgen, Bitcoin’de ise 83.000 dolara doğru bir hareket olasılığına karşın 75.000 doların kritik destek olduğunu belirtti.