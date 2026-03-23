Dr. Nuri Sevgen'den borsa ve altın için kritik seviyeler

Bayram tatili sonrası küresel piyasalarda bir panik havasının hakim olduğunu belirten Dr. Sevgen, özellikle Asya tarafındaki kayıpların altını çizdi. Japonya’da %3,5, Güney Kore’de %6 ve Çin’de %3’e yakın düşüşler görüldüğünü ifade eden Dr. Sevgen, bu durumun Borsa İstanbul açılışına da yansıyacağını öngördü. Endeks 100 için 12.800 ve 12.600 puan seviyelerinin kritik destek bölgeleri olduğunu belirten Dr. Sevgen, 13.300 seviyesinin üzerine çıkılmadığı sürece kalıcı bir yükselişten bahsetmenin zor olduğunu vurguladı.

Altın ve gümüşte hikaye bitti mi?

Altın ve gümüşteki sert satışları riskten kaçış ve teminat tamamlama çağrılarına (margin call) bağlayan Dr. Sevgen, Körfez ülkelerinin rezervlerini satışa sunduğuna dair söylentilere de değindi. Ancak uzun vadede kıymetli madenler için iyimserliğini koruyan Dr. Sevgen, "Altında hikaye bitmedi çünkü ana mesele parasal sisteme olan güvensizlik" dedi. ABD'deki enflasyon artışı ve askeri harcamaların doların güvenilirliğini sarsabileceğini, bunun da yatırımcıyı yeniden değerli metallere yönelteceğini belirtti.

Jeopolitik gerilimler

Bölgedeki sıcak çatışma riskinin en büyük endişe kaynağı olduğunu ifade eden Dr. Sevgen, ABD’nin İran’a yönelik sert söylemlerini eleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı için verdiği 48 saatlik süreyi ve Hark Adası’na yönelik operasyon sinyallerini ‘cahilce’ olarak nitelendiren Dr. Sevgen, tarihteki Iwo Jima örneğini vererek olası bir harekatın çok ağır bedelleri olabileceği uyarısında bulundu. Dr. Sevgen'e göre, sıcak çatışma bitmeden piyasalarda kalıcı bir dengelenme beklemek güç.

Türkiye için cari açık ve rezerv riski

Petrol fiyatlarının 112 dolar seviyelerinde seyretmesinin Türkiye gibi ithalata bağımlı ülkeler için ciddi bir risk oluşturduğunu belirten Dr. Sevgen, bu durumun cari açık üzerinde baskı yaratacağını söyledi. Merkez Bankası’nın krizin başından bu yana piyasaya yaklaşık 26 milyar dolarlık müdahalede bulunduğunu ifade eden Dr. Sevgen, krizin uzaması durumunda turizm gelirlerindeki düşüşle birlikte döviz rezervlerinde azalma ve kur üzerinde baskı oluşabileceğine dikkat çekti. Ayrıca, artan enerji maliyetlerinin enflasyonu tetikleyerek faiz indirim beklentilerini erteleyebileceğini vurguladı.

Dr. Sevgen’den yatırımcılara tavsiyeler

Böyle kaotik dönemlerde yatırımcıyı panik kararlar almaması konusunda uyaran Dr. Sevgen, "Piyasa kötüye gittiğinde 'daha da kötü olacak' psikolojisiyle hareket etmemek lazım" dedi. Uzun vadeli düşünenler için kademeli alımların mantıklı olabileceğini ancak tam pozisyon almak için henüz erken olduğunu belirten Dr. kaldıraçlı işlemlerden uzak durulması gerektiğini ekledi.