Dr. Nuri Sevgen’den fon krizi uyarısı: İşlem hacmi %30 düştü, sektör küçülüyor

Piyasalarda üç haftadır devam eden çalkantıyı değerlendiren Dr. Nuri Sevgen, yaşanan mağduriyetin yalnızca fonlarda parası blokeli kalan 455 bin hesapla sınırlı kalmadığını belirtti. Hiçbir spekülatif veya manipülatif işleme bulaşmayan; BIST 30, BIST 100 ve sağlam halka arz şirketlerine yatırım yapan yaklaşık 1 milyon bireysel yatırımcının da öz varlıklarını kaybetme noktasına geldiğini vurguladı. Sektördeki gecikmeli müdahalenin 'kurunun yanında yaşın da yanmasına' yol açtığını ifade eden Dr. Sevgen, dürüst yatırımcıların büyük zarar gördüğünü dile getirdi.

"Aracı kurumlarda personel maliyeti %44: İşten çıkarmalar başladı"

Sektördeki 33 yıllık tecrübesine dayanarak aracı kurumların bilançolarını analiz ettiklerini aktaran Dr. Sevgen, 63 aracı kurumda yaklaşık 7 bin 700 personelin istihdam edildiğini söyledi. Kurum maliyetleri içinde personel giderlerinin payının %44 seviyesinde olduğuna dikkat çeken Dr. Sevgen, işlem hacmindeki %30'luk sert düşüşün karlılığı erittiğini ve sektörde işten çıkarmaların başladığını kaydetti. Dr. Sevgen ayrıca, Borsa İstanbul bünyesindeki kolokasyon ve sunucu yatırımlarının da boşa çıkmaya başladığını ekledi.

"Portföy yönetim şirketlerine meteor düştü"

Krizin merkez üssünde portföy yönetim şirketlerinin bulunduğunu belirten Dr. Sevgen, sektörü bir meteor çarpmasına benzeterek en ağır darbeyi bu kurumların aldığını ifade etti. Portföy yönetim şirketlerinin piyasadaki en büyük alıcı konumunda olduğunu hatırlatan Dr. Sevgen; bu daralmanın Özel Sektör Tahvili (ÖST) piyasasını, faktoring sektörünü ve orta/alt ölçekli şirketlerin borçlanma maliyetlerini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

"Toz dumanın dağılması 3 ila 6 ay alabilir"

Sistemik risk olasılığının Ekonomi Yönetimi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yakından takip edildiğini ve müdahale edildiğini belirten Dr. Sevgen, yangının çevreye yayılmasını önlemek için ‘ters yangın’ yöntemiyle bir kontrol çabası yürütüldüğünü söyledi. 2001 krizindeki Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) sürecinin 2 yıl sürdüğünü hatırlatan Dr. Sevgen, mevcut krizde toz dumanın kalkması ve tablonun netleşmesinin en az 3 ila 6 ay alacağını, güven ortamının yeniden inşasının ise daha uzun süreceğini vurguladı.

"BIST 100’de 11.900–12.000 desteği kritik"

Borsa İstanbul’un teknik görünümünü de yorumlayan Dr. Sevgen, BIST 100 endeksinde 11.900–12.000 puan bandının kritik bir dip seviyesi olduğunu ve bu seviyenin üzerinde tutunma çabası görüldüğünü ifade etti. Endeksin yukarı yönlü kalıcı bir harekete başlayabilmesi için hareketli ortalamaların birbirine yaklaşması gerektiğini ve zamana ihtiyaç duyulduğunu belirten Dr. Sevgen, BIST 100 dışındaki hisselerde ise çok daha sert kayıpların ve derin bir kanamanın yaşandığını sözlerine ekledi.