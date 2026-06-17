Dr. Nuri Sevgen’den kritik piyasa analizi: Borsa İstanbul'da 15.500 puan hedefi ve faizlerde düşüş sinyali

Nasıl Bir Ekonomi TV YouTube kanalında yayınlanan Anadolu Yatırım ile Piyasalarda Açılışa Doğru programında küresel piyasalardaki son durumu değerlendiren Anadolu Yatırım Genel Müdürü Dr. Nuri Sevgen, ABD vadelilerinin ve Asya piyasalarının genel olarak artı yönde seyrettiğini belirtti. Petrol fiyatlarının 78 dolar civarına gerilemesinin ve yıl sonu fiyatlamalarının 70-80 dolar aralığında yoğunlaşmasının piyasalar üzerinde belirleyici olduğunu söyleyen Dr. Sevgen, bugünün en kritik maddesinin Fed’in faiz kararı ve ardından yeni Başkan Kevin Warsh’un yapacağı açıklamalar olduğunu vurguladı. Dr. Sevgen, piyasaların yeni başkanı ilk kez deneyimleyeceğini ve gelecek yönlendirmelerin (forward guidance) hayati önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Borsa İstanbul’da 15.500 puan hamlesi bekleniyor

Borsa İstanbul’daki teknik görünümü analiz eden Dr. Sevgen, endeksin trend üzerinde kalmaya devam ettiğine dikkat çekti. Mevcut durumda 14.200-14.250 bölgesinin önemli bir destek olduğunu, yukarıda ise 14.600 seviyesinin kritik bir direnç noktası olarak öne çıktığını ifade eden Dr. Sevgen, bu direncin geçilmesi halinde yukarı yönlü hamlenin 15.500 puan seviyesine doğru devam edebileceğini öngördüğünü kaydetti. Dr. Sevgen ayrıca, BIST 100 endeksinin tüm endeks (BIST TÜM) kadar hızlı hareket etmediğini, bu nedenle hisse bazlı seçimlerin yatırımcılar için daha belirleyici olduğunu belirtti.

Temmuzda faizlerde gevşeme başlayabilir mi?

Yurt içi para politikasına değinen Dr. Sevgen, Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini %37’de sabit tuttuğunu ancak piyasa faizlerinin %40 civarında seyrettiğini hatırlattı. Savaş risklerinin azalması ve petrol fiyatlarındaki düşüşün Merkez Bankası’nın elini rahatlattığını söyleyen Dr. Sevgen, temmuz ayı toplantısı civarında repo ihalelerinin açılmasıyla piyasa faizlerinin %40 seviyelerinden aşağı çekilebileceğini bildirdi. Dr. Sevgen, yıl sonuna doğru politika faizinin %34 seviyelerine kadar gevşeyebileceği yönündeki anket beklentilerine de atıfta bulundu.

Altın ve tahvil piyasası: Kurumsal talep vurgusu

Yatırım araçlarına ilişkin tavsiyelerini paylaşan Dr. Sevgen, faizlerdeki düşüş beklentisinin Türk Lirası cinsi tahvillere değer kazandıracağını, bu noktada tahvillerin veya stopaj avantajı nedeniyle Eurobond fonlarının değerlendirilebileceğini ifade etti. Altın piyasasını da yorumlayan Dr. Sevgen, Dünya Altın Konseyi verilerine göre merkez bankalarının %45’inin rezerv artırmayı planladığını, bu kurumsal talebin altın fiyatlarını desteklemeye devam edeceğini kaydetti.

Seçim ve döviz kuru senaryoları

Döviz kurları ve siyasi takvime ilişkin öngörülerini aktaran Dr. Sevgen, seçim öncesinde kurlarda agresif ve volatil bir hareket beklemediğini, artışların enflasyona paralel bir bantta gerçekleşebileceğini dile getirdi. Siyasi açıdan 2026 yılında bir erken seçim ihtimalini sıfıra yakın gördüğünü belirten Dr. Sevgen, olası bir seçimin en erken 2027 yılının mayıs veya sonbahar aylarında gündeme gelebileceği fikrini koruduğunu ifade ederek konuşmasını tamamladı.