Dr. Nuri Sevgen'den piyasa analizi: ABD enflasyon şoku ve Borsa İstanbul’da nakit stratejisi

Küresel piyasalardaki son gelişmeleri değerlendiren Dr. Sevgen, ABD’de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin beklentilerin (%4,9) oldukça üzerinde, %6 olarak gerçekleşmesinin piyasalarda ciddi bir şok dalgası yarattığını belirtti. Bu verinin faiz fiyatlamalarına sert yansıdığını ifade eden Dr. Sevgen, Japonya’da 30 yıllık tahvillerin %3,86 ile tarihi rekor seviyelere ulaştığını, ABD 30 yıllık tahvillerinin ise %5,03 seviyelerini gördüğünü vurguladı. Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasındaki görüşmeyi 'bükemediğin bileği öpeceksin' atasözüyle yorumlayan Dr. Sevgen, piyasaların siyasi manevralardan ziyade enflasyonun yarattığı maliyet baskısına ve yükselen faizlerin para akışını engelleme riskine odaklandığını kaydetti.

Borsa İstanbul’da tatil öncesi riskler ve %20 nakit önerisi

Yurt içi piyasalarda Borsa İstanbul’un 14.500-14.600 puan seviyelerinde kritik bir eşikte kapandığını hatırlatan Dr. Sevgen, 19 Mayıs tatili öncesinde takas avantajı ve yurt dışındaki satış eğilimi nedeniyle piyasada baskı oluşabileceği konusunda uyardı. 21 günlük hareketli ortalama olan 14.454 seviyesinin altına sarkılması durumunda riskin artabileceğini belirten Dr. Sevgen, yatırımcıların olası geri çekilmelerdeki fırsatları değerlendirebilmesi için portföylerinde en az %20 oranında nakit bulundurmalarını tavsiye etti. Endeksin yukarı yönlü ivme kazanması için 14.800 direncinin aşılması gerektiğini ifade eden Dr. Sevgen, bu seviyenin geçilmesiyle birlikte 15.700-16.000 bandının tekrar hedeflenebileceğini not etti.

Merkez Bankası’nın enflasyon güncellemesi ve kamu tasarrufu

Merkez Bankası’nın enflasyon raporuna ilişkin öngörülerini de paylaşan Dr. Sevgen, Anadolu Yatırım olarak yıl sonu enflasyon tahminlerinin %28,3 olduğunu açıkladı. Merkez Bankası’nın orta bant tahminini %16’dan %22-23 seviyelerine çekmesinin rasyonel bir adım olacağını belirten Dr. Sevgen, enflasyonla mücadelenin sadece para politikasıyla değil, kamu maliyesinde yapılacak gerçek bir tasarrufla mümkün olabileceğinin altını çizdi.

Emtia piyasasında gümüşün dönüşümü ve petrol tehdidi

Emtia piyasasında ise gümüş ve bakırın, sanayi talebi ve arz kısıtları nedeniyle altından pozitif yönde ayrıştığını ifade eden Dr. Sevgen, gümüşün artık sadece değerli bir metal değil, nadir metal sınıfına girmeye başladığını söyledi. Bakırda da teknolojik ihtiyaçlar ve kısıtlı arz nedeniyle sert hareketler görüldüğünü belirten Dr. Sevgen, petrol fiyatlarında 110-114 dolar bandının "yüksek riskli bölge" olmaya devam ettiğine dikkat çekti. Jeopolitik gerilimlerin tırmanması halinde petrol fiyatlarının 150-160 dolara çıkabileceği ve bu durumun küresel bir resesyona yol açabileceği uyarısında bulunarak analizini tamamladı.