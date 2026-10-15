Dr. Nuri Sevgen'den piyasa analizi: ABD enflasyonu sonrası piyasalar neden tersine döndü?

ABD'de açıklanan eylül ayı enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından küresel borsalarda sert satışların yaşandığını belirten Dr. Sevgen, özellikle teknoloji hisselerinin öncülüğünde Nasdaq endeksinde %2'yi aşan düşüşler görüldüğünü ifade etti. Enflasyon verisi sonrası piyasada ilk etapta ‘ABD Merkez Bankası (Fed) faiz artıracak’ beklentisiyle dolara ciddi bir talep oluştuğunu aktaran Dr. Sevgen, borsadaki satışların ardından nakde geçen yatırımcıların parayı ABD tahvillerine yönlendirdiğini söyledi. Bu güvenli liman geçişi sebebiyle ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin %5,33 seviyelerinden %5,10'un altına kadar sert bir şekilde gerilediğini vurguladı.

Fed'den 50 baz puanlık agresif faiz artırımı söylemi

Küresel piyasalardaki bu hareketliliğin arkasında Fed'in geleceğe yönelik faiz patikasının yattığını kaydeden Dr. Sevgen, ekim ayındaki FOMC toplantısında bir faiz değişikliği beklenmese de Aralık toplantısı için faiz artırımının 25 baz puan yerine 50 baz puan olabileceğine dair söylemlerin öne çıktığını bildirdi. Dolar endeksinin ilk sıçramanın ardından 102 seviyelerinden 101 seviyelerine gerilemesiyle birlikte Euro, altın ve gümüş tarafında yukarı yönlü hareketlerin gerçekleştiğini dile getirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 ile Tüm Endeks ayrışıyor

Yurt içi piyasalara ve Borsa İstanbul'daki tabloya değinen Dr. Sevgen, BIST 100 endeksinin 12.000 puan seviyesinde tutunma çabasını olumlu karşılamakla birlikte, asıl sıkıntının BIST 100 dışındaki hisselerde yaşandığına dikkat çekti. İşlem hacminin normal seviyelerin üçte birine kadar gerilediğini belirten Dr. Sevgen, BIST 100 dışındaki hisseleri kapsayan endeksin 45.000 puanın altına inerek geçen yılın Temmuz ayı seviyelerine gerilediğini ve %40'a yakın bir kayıp yaşandığını vurguladı. Ayrıca dün piyasada taban yapan hisseler dahil toplam 536 senedin günü düşüşle tamamladığını kaydetti.

Fon düzenlemesindeki belirsizlikler hacmi düşürüyor

Borsadaki hacimsiz düşüşlerin arkasında Meclis Alt Komisyonu'ndan geçen yasa tasarısındaki belirsizliklerin de etkili olduğunu ifade eden Dr. Sevgen, 16 Eylül öncesinde verilen emirlerin gerçekleşme önceliğine ilişkin maddenin çıkarılmasının ve 1 milyon TL altındaki avans ödemelerine dair kafa karışıklıklarının yatırımcıları tedirgin ettiğini aktardı. Bu belirsizliklerin piyasayı olumsuz etkilediğini vurgulayan Dr. Sevgen, hisse senetlerinde uzun vadeli alım düşünen yatırımcılara tek seferde alım yapmak yerine parçalı ve kademeli alımı tercih etmelerini tavsiye etti.

Döviz kurlarında 'düdüklü tencere' benzetmesi ve devalüasyon beklentisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın Tayland'daki açıklamaları sonrası piyasada oluşan devalüasyon sorularını da yanıtlayan Dr. Sevgen, yakın dönemde bir devalüasyon beklemediğini ve TCMB'nin net rezervlerinin 40 milyar dolara yakın olması sebebiyle güçlü bir pozisyonda bulunduğunu söyledi. Türk lirasının değerli kalmasından dolayı piyasada oluşan birikimi ‘düdüklü tencere’ benzetmesiyle anlatan Dr. Sevgen, carry trade mekanizmasını bozmadan ve piyasada volatilite yaratmadan, enflasyon paralelinde kontrollü bir kur ayarlamasıyla içerideki basıncın alınması gerektiğini belirtti.