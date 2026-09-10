Dr. Nuri Sevgen’den piyasa analizi: BIST 100’de 20.000 hedefi ve TCMB beklentileri

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Piyasalardaki son gelişmeleri değerlendiren Anadolu Yatırım Genel Müdürü Dr. Nuri Sevgen, çarşamba günlerinin kredili pozisyon kapatma ve risk azaltma günü olması nedeniyle 9 Eylül'de seans sonlarına doğru gelen satış dalgasının beklenen bir durum olduğunu ifade etti. Rekor işlem hacmiyle gerçekleşen kapanışın ardından teknik seviyelere dikkat çeken Dr. Sevgen, 14.200 - 14.250 puan bandının altına sarkılmadığı sürece düşüş yönünde anlamlı bir sinyal oluşmayacağını belirtti.

14.700 seviyesinin önemli bir Fibonacci direnci olduğuna değinen Dr. Sevgen, bu bölgenin kırılması durumunda kademeli olarak mayıs ayında görülen 15.200 zirvesinin hedeflenebileceğini aktardı. Paranın artık küçük ölçekli hisselerden BIST 30 ve BIST 100 endeks hisselerine kaymaya başladığını vurgulayan Dr. Sevgen, faiz indirim sürecinin başlamasıyla bankacılık sektörünün ön plana çıkacağını ve yılın son çeyreğinde endeksteki 20.000 puan hedefinin geçerliliğini koruduğunu söyledi.

TCMB’nin faiz kararı ne olacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararına ilişkin öngörülerini paylaşan Dr. Sevgen, haftalık repo faizinin %37 seviyesinde sabit bırakılmasını beklediğini dile getirdi. Piyasada yaklaşık 855 milyar TL'lik ciddi bir likidite fazlası bulunduğuna işaret eden Dr. Sevgen, TCMB’nin bu likiditeyi sterilize ederken faizlerin düşmesine izin vermediğini ve bu tablonun pas geçme beklentisini desteklediğini belirtti.

Bu toplantıda politika faizinden ziyade Para Politikası Kurulu (PPK) metnindeki söylemlerin öne çıkacağını kaydeden Dr. Sevgen, ekim ve aralık aylarına yönelik faiz indirimi patikasına dair verilecek mesajların piyasanın yönü açısından belirleyici olacağını vurguladı.

Takasbank düzenlemesi ve para piyasası fonları

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Takasbank tarafından repo işlemlerine getirilen yeni netleştirme kuralını da değerlendiren Dr. Sevgen, son günlerde fon çıkışları nedeniyle takas işlemlerinde saat 18:00'i aşan gecikmeler yaşandığını hatırlattı.

Takasbank’ın olası aksaklıkların ve fon getirilerindeki düşüşlerin önüne geçmek amacıyla böyle bir önlem aldığını ifade eden Dr. Sevgen, yeni uygulamanın piyasa işleyişi ve likidite akışı açısından olumlu bir adım olduğunu dile getirdi.

Küresel piyasalar: Petrol, ABD tahvilleri ve emtia

Küresel piyasalardaki risk unsurlarına da değinen Dr. Sevgen, petrol fiyatlarında 98 dolar seviyesinin aşılmasıyla yüksek riskli bölgeye geçildiğine dikkat çekti. Hürmüz Boğazı ve Babülmendep çevresindeki jeopolitik gerilimlerin arz güvenliğini tehdit ettiğini belirten Dr. Sevgen, 98 doların üzerinde kalındığı sürece petrolde 110 ila 120 dolar bandının test edilebileceği uyarısında bulundu.

ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişi bütçe açığı kaygılarına bağlayan Dr. Sevgen, Fed’in eylül ayında faiz artırma ihtimalini imkansıza yakın gördüğünü ifade etti. Emtia ve kripto varlıklara ilişkin teknik seviyeleri de paylaşan Dr. Sevgen; ons altında 4.400 dolar üzerinin alım, 4.300 dolar altının ise satış bölgesi olduğunu; gümüşte 65 dolar üzerinin olumlu seyrettiğini; Bitcoin’de ise fincan-kulp formasyonuna bağlı olarak 82.000 dolar direncinin geçilmesi halinde 100.000 dolar hedefinin gündeme gelebileceğini sözlerine ekledi.