Dr. Nuri Sevgen’den piyasa analizi: Borsada endişeye yer yok, hedef 20 bin puanın üzeri

Dr. Nuri Sevgen, Borsa İstanbul’daki dalgalanmalar, küresel emtia piyasasındaki gelişmeler, halka arzlar ve teknoloji sektöründeki riskler hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Borsa İstanbul’da kar satışları geçici, hedefler yukarı yönlü

Borsa İstanbul’un rekorlar sonrası yaşadığı hafif negatif kapanışı değerlendiren Dr. Sevgen, yatırımcıların endişelenmemesi gerektiğini belirtti. Endeks 100’deki düşüşün temel nedeninin Ereğli (EREGL) gibi ağırlığı yüksek hisselerin beklentilerin altında kalan bilançoları ve buna bağlı gelişen kar satışları olduğunu ifade etti. Dr. Sevgen, "Endeks 100’e bakıp borsa düşüyor dememeli; 'Endeks Tüm' yükselmeye devam ediyor, bu da piyasada genel bir coşkunun sürdüğünü gösteriyor" dedi. Endeks için daha önce telaffuz ettiği 20.000 puan hedefinin arkasında duran Dr. Sevgen, piyasanın 52 haftalık yatay seyri (10.000-11.000 bandı) kırdığını ve bu ivmenin devam edebileceğini vurguladı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Lagarde: Bundesbank etkisi unutulmamalı

ECB Başkanı Christine Lagarde’ın 2027’den önce görevinden ayrılarak Fransa siyasetine dönebileceği yönündeki iddiaları değerlendiren Dr. Sevgen, Lagarde’ın zaten köken olarak bir siyasetçi olduğunu hatırlattı. Bu durumun piyasalarda büyük bir şok yaratmayacağını savunan Dr. Sevgen, Avrupa Merkez Bankası üzerindeki asıl gücün Alman Merkez Bankası (Bundesbank) olduğunu ve kurumsal yapıda majör bir değişiklik beklenmemesi gerektiğini belirtti.

Emtia piyasası: Altın ve gümüşte "bekle-gör" stratejisi

Değerli metallerdeki teknik seviyelere dikkat çeken Dr. Sevgen, kısa vadeli yatırımcılar için temkinli konuştu:

• Altın: 5.000 dolar seviyesinin üzerine çıkılmadığı sürece yukarı yönlü bir hareketin kalıcı olmayacağını, 4.800 doların destek seviyesi olduğunu belirtti. Finansman maliyeti açısından altının şu aşamada yatay seyretmesinin "fırsat maliyeti" doğurduğunu ekledi.

• Gümüş: Kritik destek eşiğinin 72-71 dolar bandı olduğunu ifade eden Sevgen, 82-83 dolar seviyeleri geçilmeden yeni bir yükseliş trendinden bahsedilemeyeceğini, hatta "ters flama" görüntüsüyle sert bir düşüş riski oluşabileceğini uyardı.

Küresel güç savaşları ve kritik metaller

Amerika’nın kritik metallerde Çin’e olan bağımlılığı bitirmek için 50’den fazla ülkeyle görüşmesini 1970’lerdeki "petrodolar" sistemine benzeten Dr. Sevgen, dünyanın yeni bir "stratejik mineral-dolar" sistemine evrilebileceğini söyledi. Gelecekte güç savaşlarının hammadde ve üretim tesisleri üzerinden döneceğini belirten Dr. Sevgen, "Zorba bir döneme giriyoruz; ekonomik ve siyasi gücü korumak için liderlerin zorlandığı veya sistemlerin baskı altına alındığı bir süreç yaşanabilir" dedi.

Halka Arzlar ve Teknoloji Riskleri Bu yıl 100 ile 200 arasında halka arz beklendiğini belirten Dr. Sevgen, yatırımcıların "exit" (ortak satışı) amaçlı halka arzlardan ziyade, gelen kaynağın şirket içine girdiği ve büyümeyi desteklediği modelleri tercih etmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca teknoloji sektöründeki çip krizine de değinen Dr. Sevgen; hammadde, Hollanda yapımı makineler ve Alman optik lensleri gibi unsurların oluşturduğu hassas tedarik zincirinin en ufak bir doğal afet veya siyasi gerginlikte dünyayı büyük bir teknolojik duraksamaya sokabileceği konusunda uyardı.