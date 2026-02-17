Dr. Nuri Sevgen’den piyasa analizi: Borsada "Tüm Endeks" takibi ve İran riski uyarısı

Borsa İstanbul’un (BIST 100) her gün yeni bir rekor kırmasını zirvelerde olunduğu için "doğal bir süreç" olarak nitelendiren Dr. Sevgen, endeksteki bu yükselişte Aselsan gibi ağırlığı yüksek senetlerin önemli rol oynadığını belirtti. Yatırımcıların sadece BIST 100'e odaklanmaması gerektiğini vurgulayan Dr. Sevgen, "Tüm Endeks" grafiğinde çok daha sert ve keskin bir hareketin yaşandığını, asıl zirvelerin ve yoğun hareketliliğin burada olduğunu ifade etti.

Dr. Sevgen, yatırımcılara şu tavsiyelerde bulundu:

• Endeks rakamlarına takılmak yerine, hala değerinin altında olan ve beklentisi yüksek senetlere odaklanılmalıdır.

• Piyasada yüksek fiyatlı senetlerden düşük kalmış senetlere doğru bir para girişi ve rotasyon devam etmektedir; bu durum piyasa sağlığı açısından olumludur.

• ABD piyasalarındaki negatif vadeli seyir nedeniyle güne bir miktar kar satışı veya gevşeme ile başlanması muhtemeldir.

Kritik jeopolitik risk: İran mevzusu

Dr. Nuri Sevgen, piyasalar tarafından yeterince dillendirilmeyen ancak en önemli risk faktörü olan İran-ABD gerginliğine dikkat çekti. Olası bir askeri harekatın Türkiye ekonomisini ve borsasını doğrudan etkileyeceğini belirten Dr. Sevgen, bu durumun özellikle havacılık sektörünü uçuş rotalarının kapanması ve operasyonel zorluklar nedeniyle olumsuz etkileyebileceğini vurguladı. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması gibi senaryoların ciddi bir tedirginlik kaynağı olduğunu ekledi.

Emtia ve kripto piyasalarda teknik seviyeler

• Petrol: İran ile bir anlaşma sağlanması fiyatları düşürücü etki yapabilir; ancak bir çatışma çıkması durumunda Brent petrolün bir anda 75-77 dolar seviyelerine fırlayabileceği öngörülmektedir.

• Altın ve gümüş: Altın için 5.000 dolar seviyesinin kritik bir eşik olduğunu belirten Dr. Sevgen, 4.900 doların altındaki kalıcılığın fiyatları 4.750 veya 4.500 dolara kadar çekebileceğini söyledi. Gümüşte ise 71-72 dolar bölgesinin altına sarkılması durumunda 60 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceği uyarısını yaptı. Çin tatili nedeniyle azalan likiditenin bu geri çekilmelerde payı olduğu belirtildi.

• Bitcoin: 73 seviyesindeki 21 günlük ortalamanın geçilememesi durumunda Bitcoin'de yeniden 60 seviyesine bir geri çekilme yaşanabileceği ifade edildi.

Küresel para savaşları: Euro ve Japon Yeni

Dr. Sevgen, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Euro'yu küresel bir güç ve rezerv para haline getirmek için stratejik adımlar attığını, bunun ABD doları ile Euro arasında bir "denge savaşı" başlattığını belirtti. Diğer yandan Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) Nisan ayında faiz artırabileceğine dair sinyallerin dolar endeksinde değer kaybı yaratarak tüm pariteleri etkileyebileceğini söyledi.

Hazine'nin altın tahvili ihracı

Dr. Sevgen, Hazine'nin borçlanma ihtiyacını büyük oranda karşılaması ve altın maliyetlerindeki artış nedeniyle, daha önce 41 ton olan altına dayalı tahvil ihracını bu kez 29,5 ton seviyesine indirmesinin beklendiğini aktardı.

Future ve forward arasındaki fark

Dr. Nuri Sevgen, vadeli işlem araçları arasındaki farkı da netleştirdi:

• Future (Vadeli İşlem): Borsalarda yapılan, şeffaf, standartları (vade, miktar, kalite) belirli kontratlardır.

• Forward: Tamamen kişiye özel, tezgah üstü (borsa dışı) yapılan ve şartları taraflar arasında gizli tutulabilen anlaşmalardır. Forward işlemlerinde teminat oranları, taraflar arasındaki güven ve risk algısına göre değişkenlik gösterebilir.