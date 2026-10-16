Dr. Nuri Sevgen'den piyasa analizi: MSCI kararı ve fon belirsizliği piyasayı baskılıyor

Küresel piyasalardaki son gelişmeleri değerlendiren Dr. Nuri Sevgen, ABD'de ÜFE'nin beklentilerin üzerinde gelerek 4 yıldan uzun sürenin en yüksek seviyesine ulaştığını ve bu durumun ilk etapta bir şok dalgası yarattığını belirtti. Verinin ardından ABD dolar endeksinde geri çekilme yaşandığını ve tahvil faizlerine alım geldiğini aktaran Dr. Sevgen, ABD borsalarında teknoloji hisselerinden çıkılarak sağlık, savunma ve 'blue chip' olarak adlandırılan köklü büyüklere doğru bir sektör geçişi gözlendiğini ifade etti. Asya tarafında Nikkei ve Kospi borsalarında tepki alımlarının görüldüğünü, petrol fiyatlarının yatay seyrettiğini, altın ve gümüşün ise toparlanarak artıya geçtiğini kaydetti.

MSCI'ın Türkiye kararı ve fon krizinin yansımaları

MSCI'ın Türkiye endekslerindeki değişiklikleri dondurma kararını yorumlayan Dr. Sevgen, kararın iki boyutu olduğunu vurguladı. Kasım ayında beklenen değerlendirmenin erken gelmesi ve Haziran 2027'ye kadar izleme süreci tanınmasının olumlu bir haber olduğunu belirten Dr. Sevgen, buna karşın endeks içi değişikliklerin dondurulmasının piyasadaki toz dumanın kalkmasını bekleme amacını taşıdığını söyledi. Şirketlerin tasfiye süreçlerinden kaynaklanan fiili dolaşımların ve hukuki durumların netleşmesi gerektiğini ifade eden Dr. Sevgen, sorunlu veya şişirilmiş hisselerin yanı sıra çok kaliteli ve karlı şirketlerin de fonların içinde sıkışıp kaldığını, bu belirsizlik nedeniyle yatırımcıların kenara çekilmeyi tercih ettiğini dile getirdi. Ayrıca Endonezya Jakarta borsasının gelişmekte olan piyasalar sınıfından düşürülüp %11 gerilemesini örnek göstererek yurt dışı piyasaların açılışıyla birlikte yabancı satış riskinin izlenmesi gerektiğini ekledi.

Borsa İstanbul'da teknik görünüm: BIST 100 ve BIST Tüm'de kritik seviyeler

Borsa İstanbul'daki teknik grafikleri analiz eden Dr. Sevgen, BIST 100 endeksinde bir 'ters flama' formasyonunun oluştuğuna dikkat çekti. Bir teknik seviyenin çok fazla test edilmesinin o seviyenin kırılma olasılığını artırdığını hatırlatan Dr. Sevgen, 11.900–12.000 destek bölgesinin aşağı yönlü kırılması halinde paralel gönder boyu kadar düşüşle 11.000 seviyesinin yeni hedef haline gelebileceği uyarısında bulundu. BIST Tüm endeksinin 28 Ağustos'taki 78.500 seviyesinden 44.000 seviyelerine gerileyerek %40'ın üzerinde değer kaybettiğini ve 42.000 seviyelerine kadar geri çekilme potansiyeli bulunduğunu belirten Dr. Sevgen, halka arz endeksinin de zirvesinden bu yana kazançlarının üçte ikisinden fazlasını geri verdiğini kaydetti.

Piyasanın normalleşme süreci ve düzenleyici tedbirler

Piyasadaki mevcut durumu ‘düşen bıçak tutulmaz’ sözüyle özetleyen Dr. Sevgen, işlem hacimlerinin üçte bir oranına düştüğünü ve aracı kurumların personel çıkarma ile şube kapatma süreçlerine başladığını ifade etti. Piyasanın dengelenmesi ve güven ortamının yeniden tesisi için meclisteki yasal düzenlemelerin ve regülatörlerin atacağı şeffaflık adımlarının kritik önem taşıdığını vurgulayan Dr. Sevgen, sürecin normalleşmesi için yaklaşık 3 aylık bir süreye ihtiyaç duyulabileceğini, ancak atılacak hızlı adımlarla bu sürenin daha da kısalabileceğini belirtti.