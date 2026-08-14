Dr. Nuri Sevgen'den piyasa analizi: TCMB rasyonel adımlarla piyasaya yaklaşıyor

Dr. Nuri Sevgen, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon raporu sunumunda yılsonu tahminini %26'dan %28'e yükseltmesini, bankanın piyasa gerçeklerine yakınlaşması açısından son derece önemli ve rasyonel bir hamle olarak gördüğünü belirtti. Piyasanın halihazırda %29'un altında bir beklentisi olmadığını ifade eden Dr. Sevgen, bu güncellemenin TCMB'nin itibarını koruyan ve gerçeklerle örtüşen bir adım olduğunu savundu.

Haftalık repo ihaleleri ve likidite yönetimi

Piyasanın en çok dikkatini çeken konulardan birinin haftalık repo ihalelerine geri dönüş mesajı olduğunu belirten Dr. Sevgen, TCMB’nin şu an için bu ihaleleri açmadığını ve piyasadaki likidite fazlasını en üst pencereden borçlanarak yönettiğini ifade etti. Dr. Sevgen’e göre, repo ihalelerinin yeniden açılması piyasayı, özellikle de borsa tarafını ciddi şekilde rahatlatacaktır.

Enflasyonun ana kaynağı: Kamu maliyesi

Enflasyonla mücadelenin sadece TCMB’nin omuzlarına bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Dr. Sevgen, sorunun temelinde kamu maliyesindeki harcamaların yattığını ifade etti. Geçmişteki başarılı mücadele programlarının aksine, bugün kamu maliyesinde yeterli tasarruf ve düzenleme görülmediğini belirten Dr. Sevgen, enflasyonun bu yapısal sorunlar nedeniyle yapışkan bir hal aldığını ve toplumsal ahlakı etkileyecek noktaya geldiğini dile getirdi.

Borsa İstanbul’da teknik seviyeler ve beklentiler

Borsa İstanbul’un teknik görünümünü değerlendiren Dr. Sevgen, endeksin 14.200 seviyesindeki direnci geçip geçmeyeceğinin takip edilmesi gerektiğini söyledi. Ana yükseliş trendinin destek bulduğunu belirten Dr. Sevgen, 13.850 seviyesinin en kritik nokta olduğunu ve bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece büyük bir sıkıntı öngörmediğini ifade etti. 14.200 puanın üzerine çıkılması durumunda ise grafiklerin belirgin bir ‘al’ sinyali oluşturacağını ekledi.

Yatırımcı profili ve piyasa derinliği

Borsa İstanbul’daki yatırımcı sayısının yaklaşık 7 milyona ulaştığını hatırlatan Dr. Sevgen, bu rakamın büyük bir kısmının 10.000 TL altındaki bakiyelerden oluştuğuna dikkat çekti. Toplam piyasa büyüklüğünün %85-87 gibi büyük bir oranının sadece 30-35 bin nitelikli hesap tarafından kontrol edildiğini belirten Dr. Sevgen, bu durumun halka arz katılımının yoğunluğunu ancak fiili büyük portföylerin azlığını gösterdiğini ifade etti.

Küresel piyasalar: Fed ve altın analizi

Küresel piyasalarda Fed'in eylül ayında faiz artırmayacağına dair beklentilerin kuvvetlendiğini söyleyen Dr. Sevgen, kendisinin de uzun süredir bir artış beklemediğini, hatta önümüzdeki aylarda indirimlerin konuşulabileceğini belirtti. Altın fiyatlarında ise bir düzeltme yaşandığını ifade eden Dr. Sevgen, 4.300 dolar seviyesinin takip edilmesi gerektiğini, bu seviyenin üzerinde tutunma sağlanırsa yukarı yönlü potansiyelin devam edebileceğini öngördü.

Jeopolitik riskler

ABD'nin Küba'ya yönelik askeri seçenekleri gündeme getirmesini bir ‘algı yönetimi’ olarak nitelendiren Dr. Sevgen, bu durumun asıl önemli gündem olan İran meselesini arka plana itmek amacıyla yapıldığını düşündüğünü belirtti. Dr. Sevgen, Küba'nın küresel ekonomi ve enerji yolları açısından kritik bir konumda olmadığını, bu nedenle piyasalar için büyük bir risk unsuru teşkil etmeyeceğini belirtti.