Dr. Nuri Sevgen'den piyasalara kritik mercek: Petrol şoku, Merkez Bankası ve Borsa İstanbul analizi

Nasıl Bir Ekonomi TV YouTube kanalında yayınlanan Piyasalarda Açılışa Doğru programında Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimin küresel ekonomi üzerindeki etkilerini değerlendiren Dr. Nuri Sevgen, özellikle Husilerin Babülmendep Boğazı ve Süveyş Kanalı üzerindeki hamlelerini bir strateji oyunu olarak tanımlamaktadır. Bu bölgedeki risklerin petrol fiyatlarını 114 dolara kadar taşıdığını belirten Dr. Sevgen, dünya ekonomisinin bu artışın resesyonist ve enflasyonist etkilerini henüz tam olarak hissetmeye başlamadığını vurgulamaktadır. Dr. Sevgen'e göre, piyasaların rahatlaması için Brent petrolün yeniden 95 dolar seviyesinin altına inmesi kritik bir eşiktir.

Merkez Bankası’nın rasyonel hamleleri ve enflasyonla mücadele

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) rezervlerindeki 40 milyar dolarlık erime ve altın satışlarını yorumlayan Dr. Sevgen, bu politikaların mevcut şartlar altında rasyonel olduğunu ve eleştirilerin aksine doğru hamleler yapıldığını savunmaktadır. Merkez Bankası'nın Türk lirasının değerini korumak için diken üzerinde hareket ettiğini ifade eden Dr. Sevgen, 22 Nisan tarihindeki faiz toplantısının önemine dikkat çekmektedir. Mart ayı enflasyon verisinin %3’ün üzerinde gelmesi durumunda faiz artırımının tekrar gündeme gelebileceğini belirten Dr. Sevgen, piyasada fiili faizlerin zaten politika faizinin üzerine çıktığını hatırlatmaktadır.

Borsa İstanbul’un direnci ve BlackRock görüşmesinin perde arkası

Borsa İstanbul'un teknik görünümünü analiz eden Dr. Sevgen, endeksin jeopolitik risklere rağmen dirençli durduğunu ancak 12.800 puan seviyesinin üzerine çıkılamadığı sürece 12.500 puanın teknik hedef haline gelebileceğini söylemektedir. BlackRock gibi dev fonların Türkiye ile temas kurmasının borsa için çok olumlu bir gelişme olduğunu ifade eden Dr. Sevgen, ancak bu büyüklükteki kurumların giriş yapmadan önce kurda belirli bir hareketlilik isteyebilecekleri riskine de dikkat çekmektedir. Kısa vadeli dalgalanmalara rağmen Dr. Sevgen, borsadaki 20.000 puanlık uzun vadeli hedefinde bir değişiklik olmadığını yinelemektedir.

Altın ve gümüşte güç toplama evresi: kritik seviyeler neler?

Değerli metaller hakkındaki öngörülerini paylaşan Dr. Sevgen, altın ve gümüşün şu anda bir güç toplama ve konsolidasyon evresinde olduğunu belirtmektedir. Altın fiyatlarının 4.350 ile 4.750 dolar bandında bir süre daha yatay seyredebileceğini ve bu aralıkta bir "al-sat" piyasasının oluşacağını öngören Dr. Sevgen, gümüşte ise 72 dolar seviyesinin üzerindeki kalıcılığın yukarı yönlü hareketin devamı için kritik olduğunu vurgulamaktadır. Dr. Sevgen, piyasalardaki genel belirsizlik nedeniyle işlem hacimlerinin düştüğünü ve yatırımcıların haber akışını yakından izlemesi gerektiğini tavsiye etmektedir.