Drone kargo yarışı Britanya semalarında

MEHMET DOĞAN ERDOĞAN / İNGİLTERE

Birleşik Krallık, drone ile kargo teslimatında Avrupa’nın öncü ülkesi olma yolunda hızlı adımlar atıyor. Teknoloji devlerinden hükümet yatırımlarına, sağlık sektöründen posta hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede ilerleyen drone teslimat projeleri, ülkenin lojistik altyapısını kökten dönüştürmeye hazırlanıyor.

E-ticaret devi Amazon, Ocak 2026 itibarıyla İngiltere’nin kuzeyindeki Darlington kentindeki dağıtım merkezinden drone test uçuşlarına başladı. Şirketin “Prime Air” markasıyla sunacağı hizmet kapsamında, 2,2 kilogram ağırlığa kadar paketler MK30 model dronelarla 2 saatten kısa sürede müşterilere ulaştırılacak. Amazon Prime Air Başkan Yardımcısı David Carbon, Darlington’daki uçuşların İngiltere’ye drone teslimatı getirme yolunda önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, şirketin Darlington Belediyesi ve Sivil Havacılık Otoritesi (CAA) ile yakın iş birliği içinde çalıştığını vurguladı. Ticari teslimatların 2026 yılı sonuna doğru başlaması bekleniyor.

Birleşik Krallık hükümeti, drone ve hava taksi teknolojilerinin ticarileşmesini hızlandırmak amacıyla 20 milyon sterlinlik bir yatırım paketi açıkladı. Fonun 16,5 milyon sterlinlik bölümü Sivil Havacılık Otoritesi’ne aktarılarak droneların görüş hattı dışında (BVLOS) uçuşuna olanak tanıyacak düzenleyici çerçevenin oluşturulmasına ayrıldı.

NHS’te drone ile kan numunesi taşımacılığı

Drone teslimatı yalnızca e-ticaretle sınırlı kalmıyor. Ulusal Sağlık Servisi (NHS) bünyesinde Londra’daki Guy’s ve St Thomas’ hastaneleri arasında, Google’ın ana şirketi Alphabet’in bünyesindeki Wing ile sağlık lojistiği şirketi Apian iş birliğiyle kan numunesi taşımacılığı yapılıyor. Karayoluyla 30 dakikayı bulan teslimat süresi dronelar ile 2 dakikanın altına düşürüldü. Ekim 2024’te başlayan 6 aylık pilot uygulamada, ameliyat öncesi kanama riski taşıyan hastaların kan örnekleri dronelar ile laboratuvara ulaştırılarak tedavi süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor.

Royal Mail’den İskoçya’da öncü teslimat

İngiltere’nin köklü posta kurumu Royal Mail ise Skyports iş birliğiyle İskoçya’nın Orkney Adaları’nda drone ile posta dağıtımı gerçekleştiriyor. Birleşik Krallık’ın düzenli olarak işletilen ilk ticari drone teslimat hizmeti olan proje, Stromness ile Graemsay ve Hoy adaları arasında günlük posta dağıtımı sağlıyor. Teslimat sürelerini 24 saate kadar kısaltan uygulama, kırsal bölgelerdeki bağlantı sorunlarına çözüm olarak öne çıkıyor.

Uber ve Manna ortaklığı Avrupa’yı hedefliyor

Diğer yandan Uber, ticari drone işletmecisi Manna ile iş birliği yaparak İrlanda genelinde drone ile kargo hizmetine başladı. Halihazırda Dublin ve Cork’ta şarj cihazı, ilaç ve yiyecek gibi küçük ürünlerin teslimatını gerçekleştiren Manna, Avrupa genelinde 250 binden fazla drone teslimatı yaptı. Manna Operasyon Direktörü Eoghan Huston, bu ortaklığın drone teslimat sektörü için dönüm noktası olduğunu belirterek, hizmetin ilerleyen dönemde Avrupa’nın diğer kentlerine yayılmasının hedeflendiğini bildirdi. Wing (Alphabet) de İrlanda, Britanya ve Finlandiya’da test uçuşları gerçekleştirdi.