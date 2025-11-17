DSİ 1389 işçi alımı başvuruları ne zaman? Hangi kadrolarda alım yapılacak?

Türkiye genelinde geniş bir istihdam yaratacak bu alım, DSİ bünyesinde görev almak isteyen binlerce aday için önemli bir fırsat sunuyor. Peki başvurular ne zaman başlayacak, hangi kadrolar için alım yapılacak ve süreç nasıl işleyecek? İşte tüm merak edilenler…

DSİ 1389 işçi alımı başvuruları ne zaman?

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda taşra teşkilatında görev yapmak üzere 1389 personel alımının gerçekleştirileceğini duyurdu ve “Hayırlı olsun” mesajını paylaştı. Açıklanan detaylara göre personel alımının büyük bölümü noter kurası ile yapılacak. Bunun yanında bazı teknik kadrolarda yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav süreçlerinin uygulanacağı belirtildi.

DSİ 1389 işçi alımı hangi kadrolarda alım yapılacak?

DSİ, özellikle teknik birimlerde ihtiyaç duyulan alanlara yönelik personel istihdamını artırmayı hedefliyor. Paylaşılan bilgiler arasında, yazılı–sözlü–uygulamalı sınav aşamalarını içeren süreçle 84 operatör alımı yapılacağı da yer aldı. Diğer kadroların ise resmi ilanda ayrıntılı şekilde paylaşılması bekleniyor.

Usta Yardımcısı 210

Aşçı Yardımcısı 154

Şoför 154

Düz İşçi 140

Bakımcı – Yağcı 116

Sürveyan 105

Sondaj İşçisi 69

Treyler Operatör Yardımcısı 66

Laborant Yardımcısı 64

Teknisyen 59

Topoğraf 58

Bekçi 44

Su Dağıtım Teknisyeni 19

Akaryakıtçı 15

Hidrolog Yardımcısı 13

Jeofizik Teknisyeni 7

Alet Operatörü 5

Teknik Ressam 2

Pompaj İstasyonu Operatörü 2

Döşemeci Yardımcısı 1

Fotoğrafçı 1

Kompresör Operatörü 1

DSİ 1389 işçi alımı başvuru tarihleri ne zaman açıklanacak?

Personel alımı resmi olarak duyurulsa da başvuru takvimi henüz yayımlanmadı. DSİ, başvuru tarihleri, başvuru ekranı, sınav takvimi ve tüm süreçle ilgili ayrıntıları resmî ilan ile eş zamanlı olarak açıklayacak.

Adayların süreci kaçırmamak için DSİ’nin resmi internet sitesi ve Tarım ve Orman Bakanlığı duyurularını düzenli olarak takip etmeleri önem taşıyor.

1389 kişilik dev personel alımı, kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar için büyük bir istihdam fırsatı sunuyor. Resmi takvim yayımlandığında başvuru süreçleri hızlı ilerleyeceği için adayların hazırlıklı olması öneriliyor.