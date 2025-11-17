DSİ 1389 işçi alımı başvuruları ne zaman? Hangi kadrolarda alım yapılacak?
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1389 yeni personel alınacağını açıkladı. Peki DSİ 1389 işçi alımı başvuruları ne zaman? Hangi kadrolarda alım yapacak?
Türkiye genelinde geniş bir istihdam yaratacak bu alım, DSİ bünyesinde görev almak isteyen binlerce aday için önemli bir fırsat sunuyor. Peki başvurular ne zaman başlayacak, hangi kadrolar için alım yapılacak ve süreç nasıl işleyecek? İşte tüm merak edilenler…
DSİ 1389 işçi alımı başvuruları ne zaman?
Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda taşra teşkilatında görev yapmak üzere 1389 personel alımının gerçekleştirileceğini duyurdu ve “Hayırlı olsun” mesajını paylaştı. Açıklanan detaylara göre personel alımının büyük bölümü noter kurası ile yapılacak. Bunun yanında bazı teknik kadrolarda yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav süreçlerinin uygulanacağı belirtildi.
DSİ 1389 işçi alımı hangi kadrolarda alım yapılacak?
DSİ, özellikle teknik birimlerde ihtiyaç duyulan alanlara yönelik personel istihdamını artırmayı hedefliyor. Paylaşılan bilgiler arasında, yazılı–sözlü–uygulamalı sınav aşamalarını içeren süreçle 84 operatör alımı yapılacağı da yer aldı. Diğer kadroların ise resmi ilanda ayrıntılı şekilde paylaşılması bekleniyor.
Usta Yardımcısı 210
Aşçı Yardımcısı 154
Şoför 154
Düz İşçi 140
Bakımcı – Yağcı 116
Sürveyan 105
Sondaj İşçisi 69
Treyler Operatör Yardımcısı 66
Laborant Yardımcısı 64
Teknisyen 59
Topoğraf 58
Bekçi 44
Su Dağıtım Teknisyeni 19
Akaryakıtçı 15
Hidrolog Yardımcısı 13
Jeofizik Teknisyeni 7
Alet Operatörü 5
Teknik Ressam 2
Pompaj İstasyonu Operatörü 2
Döşemeci Yardımcısı 1
Fotoğrafçı 1
Kompresör Operatörü 1
DSİ 1389 işçi alımı başvuru tarihleri ne zaman açıklanacak?
Personel alımı resmi olarak duyurulsa da başvuru takvimi henüz yayımlanmadı. DSİ, başvuru tarihleri, başvuru ekranı, sınav takvimi ve tüm süreçle ilgili ayrıntıları resmî ilan ile eş zamanlı olarak açıklayacak.
Adayların süreci kaçırmamak için DSİ’nin resmi internet sitesi ve Tarım ve Orman Bakanlığı duyurularını düzenli olarak takip etmeleri önem taşıyor.
1389 kişilik dev personel alımı, kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar için büyük bir istihdam fırsatı sunuyor. Resmi takvim yayımlandığında başvuru süreçleri hızlı ilerleyeceği için adayların hazırlıklı olması öneriliyor.