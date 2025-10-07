DTÖ’den ‘küresel ticaret’ öngörüsü: 2025’te patlama, 2026’da fren sinyali geldi

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), yapay zeka ile ilgili ürün alımlarındaki artış ve ABD'deki envanter birikiminin yüksek gümrük tarifelerinin etkisini hafifletmesi nedeniyle, bu yıl küresel mal ticaretinin önceki beklentilerden daha hızlı artacağını açıkladı.

2025’te ticaret yükseliyor

DTÖ, küresel ticaretin 2025'te yüzde 2,4 büyüyeceğini öngördü. Ağustos ayında yüzde 0,9 büyüme ve Nisan ayındaki yüzde 0,2'lik düşüş tahminleri yapılmıştı.

Ticaretin beklenenden daha dirençli olmasında, ABD'li işletmelerin 2025'in ilk aylarında daha sonra uygulanacak yüksek tarifelerden kaçınmak için büyük miktarda mal ithal etmesi etkili oldu.

Yapay zeka ticaretin yıldızı oldu

DTÖ Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, "Ülkelerin tarife değişikliklerine genel olarak ölçülü tepkisi, yapay zekanın büyüme potansiyeli ve dünyanın geri kalanındaki artan ticaret, 2025'teki ticari aksaklıkların hafiflemesine yardımcı oldu" dedi.

DTÖ, yarı iletkenlerden bilgisayar ve sunuculara kadar uzanan 100 yapay zeka ürün hattındaki ticaretin bu yılın ilk altı ayında 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 20 arttığını hesapladı. ABD'nin yalnızca yarı iletken ithalatının yüzde 36 fırladığı belirtildi.

2026’da ticarette büyüme tökezleyebilir

Ancak 2026 için beklentiler daha olumsuz. DTÖ, 2026 ticaret büyüme tahminini Ağustos'taki yüzde 1,8'den yüzde 0,5'e düşürdü. Bunun nedeni olarak, işletmelerin daha yaygın hale gelen yüksek tarifelerden kaçınmasının zorlaşması ve bu yılın başında oluşturdukları envanterlerin tükenmesi gösterildi.