DTSO Meclis Başkanı Nevin İl hayatını kaybetti

MAHİR SOLMAZ

DTSO Meclis Üyeleri tarafından yapılan yazılı açıklamada “Odamızın Meclis Başkanı, kıymetli yol arkadaşımız Nevin İl, uzun süredir gördüğü kanser tedavisinin ardından, geçtiğimiz hafta zatürre teşhisiyle İstanbul’da tedavi olduğu hastanede yaşam mücadelesini ne yazık ki kaybetmiştir. Kadın emeğinin görünür kılınması, kadın girişimciliğinin desteklenmesi ve kadınların örgütlü mücadelesinin güçlendirilmesi adına yıllarca büyük emek veren Nevin İl, iki dönem boyunca Odamız yönetiminde üstlendiği görevleri özveriyle yerine getirmiş; aynı zamanda birçok sivil toplum kuruluşunda aktif rol alarak kentimizin sosyal ve ekonomik yaşamına değerli katkılar sunmuştur. Dürüstlüğü, çalışkanlığı, üretkenliği ve mücadeleci kişiliğiyle her zaman saygıyla anılacak olan kıymetli Meclis Başkanımızın aramızdan ayrılışının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhumeye Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, yakınlarına, sevenlerine, iş dünyamıza ve tüm halkımıza sabır ve başsağlığı diliyoruz. Başımız sağ olsun. Mekânı cennet olsun.” denildi.