DTSO/Kaya: İSO 1000'i Diyarbakır'a yatırıma davet ediyoruz

MAHİR SOLMAZ

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı Türkiye’nin 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan firmalara mektup göndererek, Diyarbakır’a yatırım çağrısında bulundu. Kaya, özellikle emek yoğun sektörlerde faaliyet gösteren firmalara teşvik, yer tahsisi, eleman ve eğitim desteğinin yanı sıra kamu ve yerel yönetimlerle ilişkilerin yürütülmesi konusunda destek sözü verdi.

Kaya, mektubunda İSO 1000 listesinde yer alan firmaları başarılarından dolayı kutlayarak, Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarının yeni yatırım kararlarında Diyarbakır’ı değerlendirmelerini istedi.

Diyarbakır yatırımda avantaj sunuyor

Diyarbakır’ın yatırım maliyetlerini düşüren güçlü teşvik avantajlarına dikkat çeken Kaya, kentin 6. Bölge teşviklerinden yararlandığını belirtti. Kaya, yatırımcılara sunulan teşviklerin yanı sıra kentin stratejik konumu, gelişen sanayi altyapısı, genç iş gücü, hammadde potansiyeli ve bölgesel pazarlara yakınlığının önemli avantajlar sunduğunu vurguladı.

Özellikle emek yoğun sektörler için Diyarbakır’ın önemli bir rekabet avantajı taşıdığını belirten Kaya, kentin başta Irak, Suriye ve Ortadoğu olmak üzere bölgesel pazarlara yakınlığına da dikkat çekti.

“Yatırımcıya her aşamada destek vereceğiz”

DTSO olarak yatırımcılara yalnızca bilgilendirme yapmakla yetinmeyeceklerini belirten Kaya, yatırım sürecinin farklı aşamalarında destek sunacaklarını ifade etti. Kaya, “Başta bilgilendirme olmak üzere teşvik hazırlama desteği, yer tahsisinde kolaylık, eleman ve eğitim desteği, kamu ve yerel yönetim ilişki yönetimi olmak üzere tüm bu hizmetleri sizlere vermeye taahhüt ediyoruz” dedi. Diyarbakır’ın sunduğu avantajların yatırımcılar açısından önemli fırsatlar oluşturduğunu belirten Kaya, İSO 1000’de yer alan firmaları kentte yatırım yapmaya davet ederek, “Sizi, üretim gücünüzü Diyarbakır’ın sunduğu yatırım avantajlarıyla buluşturmaya ve yeni yatırım imkanlarını birlikte değerlendirmeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.