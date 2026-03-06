Dubai’de altın stoğu birikti: Tüccarlar zararına satışa yöneldi

ABD ile İran arasındaki gerilim nedeniyle uygulanan hava sahası kısıtlamaları, dünyanın önde gelen altın ticaret merkezlerinden Dubai’den yapılan sevkiyatları durma noktasına getirdi. Yolcu uçaklarının kargo bölümlerinde taşınan altınlar nedeniyle sefer iptalleri ve kısıtlamalar, küresel tedarik zincirinde ciddi bir baskı yarattı.

Tedarik sıkışıklığı fiyatları düşürdü

Bloomberg tarafından paylaşılan bilgilere göre, Dubai’deki depolarda bekleyen çok sayıda altın sevkiyatı ancak hafta ortasından itibaren kademeli olarak başlayan sınırlı uçuşlarla alıcılarına ulaştırılabildi.

Lojistik süreçlerdeki bu tıkanıklık, depolama maliyetlerini artırırken tüccarların nakit akışını sağlamak adına küresel referans fiyatlarının altında satış yapmasına neden oldu.

Piyasa kaynakları, bazı işlemlerde altının Londra’daki küresel referans fiyatına kıyasla ons başına 30 dolara varan indirimlerle el değiştirdiğini aktardı.

Nakliye ve sigorta maliyetlerindeki aşırı artış ile teslimat takvimindeki belirsizlikler ise pek çok alıcının yeni sipariş vermekten kaçınmasına yol açtı.

Dubai'nin küresel altın ticaretindeki stratejik konumu

Birleşik Arap Emirlikleri ve özellikle Dubai, yürütülen stratejik yatırımlar sayesinde altın rafinajı ile ihracatı alanında dünyanın en güçlü merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Ülke, 2024 yılında toplam değeri 100 milyar doları aşan yaklaşık 1.392 ton altın ithal ederek rekor bir hacme ulaşmıştı.

Dubai; Asya pazarına yapılan sevkiyatların yanı sıra İsviçre, Birleşik Krallık ve çeşitli Afrika ülkelerinden gelen madenlerin geçiş güzergahında kritik bir kavşak rolü üstleniyordu.