Dubai’de “Hareket”lendi küreselde 16 basamak atladı

AYSEL YÜCEL / DUBAI

Dünyanın en önemli proje kargo ve ağır yük lojistiği buluşmalarından biri olan Breakbulk Middle East Fuarı, Dubai’de 4–6 Şubat tarihlerinde Orta Doğu, Afrika ve Asya pazarlarının nabzını tuttu. Mega altyapı, enerji ve sanayi projelerine yönelik artan talebin öne çıktığı organizasyonda, yükselen proje trafiği Dubai’nin yalnızca bir ticaret merkezi değil, aynı zamanda lojistik yatırımların yeni küresel üslerinden biri haline geldiğini ortaya koydu. Türk şirketleri ise güçlü katılımlarıyla dikkat çekti.

Serbest bölgeleri, finansman imkânları ve üç kıtanın kesişim noktasındaki konumuyla Dubai, küresel şirketlerin bölgesel merkez tercihi olmayı sürdürüyor. Avrupalı ve Körfez merkezli grupların yanı sıra Türk lojistik firmaları da Orta Doğu’daki yatırımlardan daha fazla pay almak için Dubai merkezli yapılanmalarını güçlendiriyor. Fuarda en geniş alanlardan birine sahip olan Hareket, yoğun ziyaretçi trafiğiyle öne çıktı.

Türkiye’nin ağır yük kaldırma, proje taşımacılığı ve yük mühendisliği alanındaki lider şirketlerinden Hareket, Orta Doğu ve Afrika’daki yatırımları, mega projeleri ve operasyonel kapasitesiyle küresel büyüme stratejisinde ivme kazandı. Enerji, petrol ve gaz, LNG, altyapı ve endüstriyel projelerde üstlendiği rollerle MEA bölgesini global liderlik yolculuğunun ana merkezlerinden biri haline getirdi.

Hareket CEO’su Abdullah Altunkum, 2017’den itibaren Dubai’nin şirketin Orta Doğu ve Afrika’daki projelerini yöneten ana iş geliştirme ve operasyon merkezi konumuna geldiğini belirterek, “Bugün MEA yalnızca operasyon yürüttüğümüz bir coğrafya değil; mühendislik gücümüzü sergilediğimiz, marka itibarımızı büyüttüğümüz ve küresel liderlik hedefimizi inşa ettiğimiz stratejik bir merkez. Katar’dan BAE’ye, Suudi Arabistan’dan Afrika’ya uzanan geniş bir coğrafyada LNG, enerji, petrol ve gaz ile mega altyapı projelerinde kritik roller üstleniyoruz” dedi.

Altunkum, bölgede 120 vinç, 300 aks SPMT ve çok dingilli treylerden oluşan filoyla faaliyet gösterdiklerini, ekipman parkında 2.200 ton kapasiteli paletli vincin de yer aldığını vurguladı. Dubai ve Katar’da toplam 50 bin metrekare operasyon alanı, iki barge yatırımı ve 278 kişilik uzman kadroyla bölgede kalıcı bir yapı kurduklarını aktaran Altunkum, şirketin toplam çalışan sayısının 1.000’e ulaştığını söyledi. Dubai serbest bölgesinin bölgesel merkez olması nedeniyle tercih edildiğini belirten Altunkum, Abu Dabi’de de ofislerinin bulunduğunu, ana merkezin fiilen MEA’da konumlandığını ifade etti.

İki yıl önce küresel sıralamada 44’üncü olduklarını hatırlatan Altunkum, yatırımlarla 16 basamak yükseldiklerini ve 2024’teki halka arzın şirket için önemli bir dönüm noktası olduğunu dile getirdi. Hareket, IC T50 2025 listesine göre Türkiye’de birinci, Avrupa’da dördüncü ve dünyada 15’inci sırada yer alırken, IC100 listesinde Türkiye’de birinci, Avrupa’da sekizinci durumda bulunuyor.

Altunkum, 2026 hedefleri kapsamında Suudi Arabistan’da güçlü bir operasyon merkezi kurmayı, Afrika enerji projelerinde kapasiteyi artırmayı ve offshore projelerde büyümeyi planladıklarını belirterek, “Amacımız MEA’da ilk akla gelen marka olmak ve Hareket’i yük mühendisliğinde küresel ölçekte ilk üç çözüm ortağından biri haline getirmek” dedi. Üç kıtada 13 ülkede ofisi bulunan şirket, beş yıl içinde ABD pazarına açılmayı ve Suriye’de projeler üstlenmeyi hedefliyor.

“Bayrak taşıyıcı firmalardan”

Türkiye Cumhuriyeti Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan ise fuarın küresel ölçekte kritik bir platform olduğunu vurgulayarak, Hareket’i büyük ölçekli taşımacılıkta “bayrak taşıyıcı” firmalardan biri olarak tanımladı ve şirketin geniş coğrafyaya yayılan faaliyetlerinin Türkiye açısından gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Şirket, Borouge 4 projesinde 2.200 tonluk vinciyle 750 tonluk kaldırma operasyonları gerçekleştirirken, Guggenheim Abu Dhabi projesinde 5 milyar dolarlık yapının tüm ağır kaldırma ve montaj süreçlerini üstlendi. Umman’daki Riyah rüzgâr santrali, Duqm Rafinerisi, Ras Laffan Flare, Sea Museum, Dubai Expo Center, Qiddiya Speed Park ile Kamerun, Senegal ve Suudi Arabistan’daki stadyum projeleri de bölgede imza atılan çalışmalar arasında yer aldı.

Enerji, petrokimya, nükleer, altyapı ve gemi inşa sektörlerinde faaliyet gösteren Hareket; ağır yük mühendisliği, proje taşımacılığı, yenilenebilir enerji çözümleri ve ekipman kiralama hizmetleri sunuyor. Breakbulk’un ardından Aura Skypool’da düzenlenen etkinlikte yaklaşık 400 konuğu ağırlayan şirket, fuarın en dikkat çekici buluşmalarından birine imza attı.

Dubai’de yeni şirket kurdu

Hareket Grubu’nun freight forwarding yapılanması HPL One markası altında kurumsallaştırılırken, Ağustos 2025’te faaliyete geçen şirketin merkezi Dubai’de bulunuyor; İstanbul ve Düsseldorf’ta da ofisleri yer alıyor. Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Şener, trafo ve ağır yük taşımalarına odaklandıklarını, gemi kiralama faaliyetlerinde de aktif olduklarını söyledi.