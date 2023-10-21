Dubai’ye Türkiye imzası

Yazılım ve bilişim sektörünün kalbi 16-20 Ekim 2023 tarihlerinde Dubai’de attı. Bu yıl 43. defa düzenlenen dünyanın en büyük ve en kapsamlı teknoloji etkinliği olan GITEX Global, 170’in üzerinde ülkeden 6 binden fazla şirkete ve 200 binden fazla ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Dubai Dünya Ticaret Merkezi’nde yapılan bu önemli fuarda Türkiye, 43’ü Ticaret Bakanlığı desteği ve HİB milli katılım organizasyonu çerçevesinde olmak üzere 50’yi aşkın firma ile katılım sağladı. Toplam 5 ayrı salonda yer alan Türkiye pavilyonu ve Türk firmaların stantları yoğun ilgi görürken, çok önemli iş birliklerine de imza atıldı.

GITEX Global’de küresel dijital ekonominin paydaşları olan büyük teknoloji ve telekomünikasyon şirketlerinin çalışmalarından yeni girişimlere, kamusal yatırımlardan kodlayıcılar ve geliştiricilere, yeni kripto ve blokchain sistemlerinden akademi ve gençlik projelerine kadar geniş yelpazede konular ele alındı.

İhracatta 5 yılda 15 milyar dolar hedefleniyor

Fuara ilişkin açıklamalarda bulunan HİB Yönetim Kurulu Üyesi, Yazılım ve Bilişim Hizmetleri Komitesi Başkanı İlhan Bağören, Türk yazılım ve bilişim hizmetleri sektörünün toplam 23 milyar dolarlık hacme ulaştığını kaydetti. Geçen yıl ihracatın 3 milyar dolara çıktığına dikkat çeken Bağören, “Sektörün ihracat hacmi yüzde 13'e ulaştı, yıllık satış hacmi yüzde 21 büyüdü. Son yıllarda tüm dünyada dikkat çeken ve potansiyeli yüksek olan sektörümüzü, atacağımız doğru adımlarla birlikte 5 yıl içerisinde 15 milyar dolarlık ihracat hacmine taşımayı amaçlıyoruz. Sektörün, ödemeler dengesinde de karlılık hedefliyoruz. Köklü sanayi yapımız, iç pazardaki talep büyüklüğü, ürün çeşitliliği ve geliştirme yeterliliğimiz, rakip ülkelere kıyasla uygun maliyetimiz, teknolojiye erişimin geliştirilmesi, geniş ve genç nüfus yapımız, devletimizin ihracat, Ar-Ge ve istihdam için verdiği teşvik ve destekler ile sektörümüzün çok daha iyi noktalara erişeceğine eminiz.” şeklinde konuştu.